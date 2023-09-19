Один из основных вопросов, беспокоящих будущих владельцев автомобилей, заключается в том, сколько километров может проехать машина, прежде чем потребуется капитальный ремонт двигателя.
Специалисты портала Novate решили провести исследование надежности китайских двигателей, учитывая их популярность среди российских автолюбителей.
Выяснилось, что автомобили с китайскими моторами обладают вполне надежными двигателями, и это объясняется тем, что они никогда не были разработаны "с нуля", а, скорее, являются точными копиями уже существующих конструкций. Благодаря долголетнему опыту и умению инженеров, даже изначальные недостатки были устранены.
Таким образом, китайские двигатели, использующие проверенные технические решения, обладают неплохим ресурсом даже при не самых высоких стандартах качества комплектующих.
К примеру, китайские бензиновые турбомоторы могут пройти от 200 до 240 тысяч километров до необходимости капитального ремонта. Один из примеров — это 1.5-литровые моторы от Changhan, которые показывают хорошие результаты.
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