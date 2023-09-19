Директор литовской таможни Дарюс Жвиронас попросил у Еврокомиссии разъяснений относительно необходимости конфискации автомобилей с российскими номерами.
Представитель Европейской комиссии Даниэл Шеридан Ферри ответил на запрос таможенных служб в духе: страны Евросоюза будут сами принимать решения насчет автомобилей россиян.
Таможенный служащий отметил, что европейским странам следует согласовать общий подход к данной проблеме. В ответ на это, в Еврокомиссии подчеркнули, что члены Евросоюза должны самостоятельно оценивать ситуацию на своих границах и принимать решения в соответствии с национальными законами и таможенными процедурами.
Ранее Франция отказалась изымать автомобили россиян на своей границе, объявив, что не собирается изменять правила санкционного регламента.
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