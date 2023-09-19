Страны Евросоюза будут сами принимать решения насчет автомобилей россиян

0:55 Your browser does not support the audio element. Авто

Директор литовской таможни Дарюс Жвиронас попросил у Еврокомиссии разъяснений относительно необходимости конфискации автомобилей с российскими номерами.

Фото: openverse

Представитель Европейской комиссии Даниэл Шеридан Ферри ответил на запрос таможенных служб в духе: страны Евросоюза будут сами принимать решения насчет автомобилей россиян.

Таможенный служащий отметил, что европейским странам следует согласовать общий подход к данной проблеме. В ответ на это, в Еврокомиссии подчеркнули, что члены Евросоюза должны самостоятельно оценивать ситуацию на своих границах и принимать решения в соответствии с национальными законами и таможенными процедурами.

Ранее Франция отказалась изымать автомобили россиян на своей границе, объявив, что не собирается изменять правила санкционного регламента.