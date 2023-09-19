На заводе "Автотор" в Калининграде планируют выпускать не менее 25 моделей автомобилей из КНР

2:11 Your browser does not support the audio element. Авто

Завод уже выпустил 10 из намеченных автомобилей, и к концу 2023 года "Автотору" предстоит ввести в производство ещё пять, а в 2024 году — еще 10. Согласно информации от главного акционера завода Владимира Щербакова, автомобили, произведённые в Калининграде, будут представлены в практически всех сегментах российского рынка, и у компании есть планы по расширению своего ассортимента до 30 моделей.

Фото: openverse.org

Ранее, когда западные компании, включая бывшего производственного партнера "Автотора" — BMW - а также корейские бренды Hyundai и Kia, приостановили свой бизнес в России, на производственных мощностях в Калининграде выпускались 40 различных моделей автомобилей, от доступных по цене до представительских.

Щербаков объяснил, что рынок автомобилей никогда не падает одновременно во всех сегментах: если спрос снижается на бюджетные модели, то он остается стабильным или растет на более дорогих, сообщает motor. ru.

Поэтому компания опять ставит перед собой цель разработать и выпустить как минимум 30 моделей и начать активно продвигать их на рынке. Он также добавил, что степень локализации будет разной для разных моделей.

На данный момент "Автотор" производит автомобили трёх китайских марок: BAIC (седан U5 Plus, кроссоверы X35 и X55, а также рамный полноприводный внедорожник BJ40), Kaiyi (седан E5, кроссоверы X3 и X3 Pro) и SWM (кроссоверы G01, G01F и G05 Pro). Также появились слухи о четвертом производственном партнере — китайской марке JMC. Её линейка будет представлена пикапом Vigus Work и двумя коммерческими моделями, Carrying и Conquer. По слухам, эти автомобили будут продаваться на российском рынке под другим брендом.

Ранее мы сообщали, что "Автотор" в этом году планирует выпустить не менее 2 тыс. машин на метановом топливе.