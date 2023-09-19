Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные назвали энергию, из которой состоит большая часть Вселенной
Эксперты назвали предметы, которые тормозят скорость интернет в квартире
В московской квартире обнаружили тело задушенного младенца
В Милане создали математическую модель сердца для изучения болезней
Внутренний туризм как спасение малых городов Центрального федерального округа
Глава Пентагона Остин: американские танки M1 Abrams скоро попадут на Украину
В Москве школьник получил укол шприцем в ягодицу
ГИБДД заставит водителей пересдавать экзамены на права в 2024 году
Ученые создали новый материал для "приручения" энергии Солнца

На заводе "Автотор" в Калининграде планируют выпускать не менее 25 моделей автомобилей из КНР

2:11
Авто

Завод уже выпустил 10 из намеченных автомобилей, и к концу 2023 года "Автотору" предстоит ввести в производство ещё пять, а в 2024 году — еще 10. Согласно информации от главного акционера завода Владимира Щербакова, автомобили, произведённые в Калининграде, будут представлены в практически всех сегментах российского рынка, и у компании есть планы по расширению своего ассортимента до 30 моделей.

На заводе "Автотор" в Калининграде планируют выпускать не менее 25 моделей автомобилей из КНР
Фото: openverse.org

Ранее, когда западные компании, включая бывшего производственного партнера "Автотора" — BMW - а также корейские бренды Hyundai и Kia, приостановили свой бизнес в России, на производственных мощностях в Калининграде выпускались 40 различных моделей автомобилей, от доступных по цене до представительских.

Щербаков объяснил, что рынок автомобилей никогда не падает одновременно во всех сегментах: если спрос снижается на бюджетные модели, то он остается стабильным или растет на более дорогих, сообщает motor. ru.

Поэтому компания опять ставит перед собой цель разработать и выпустить как минимум 30 моделей и начать активно продвигать их на рынке. Он также добавил, что степень локализации будет разной для разных моделей.

На данный момент "Автотор" производит автомобили трёх китайских марок: BAIC (седан U5 Plus, кроссоверы X35 и X55, а также рамный полноприводный внедорожник BJ40), Kaiyi (седан E5, кроссоверы X3 и X3 Pro) и SWM (кроссоверы G01, G01F и G05 Pro). Также появились слухи о четвертом производственном партнере — китайской марке JMC. Её линейка будет представлена пикапом Vigus Work и двумя коммерческими моделями, Carrying и Conquer. По слухам, эти автомобили будут продаваться на российском рынке под другим брендом.

Ранее мы сообщали, что "Автотор" в этом году планирует выпустить не менее 2 тыс. машин на метановом топливе. 

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

⛔️СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ДОСТУПНЫХ МОДЕЛЕЙ НАЧАЛИ СОБИРАТЬ НА ЗАВОДЕ АВТОТОР❗❗❗ НОВОСТИ СЕГОДНЯ🔥 РОССИЯ✅
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Стало известно о главном желании Пахмутовой после смерти мужа

В окружении Александры Пахмутовой рассказали о её состоянии и главном желании после смерти мужа Николая Добронравова.

Александра Пахмутова рассказала о главном желании после смерти Добронравова
На могиле Галины Волчек начали устанавливать новый памятник взамен скандального
На могиле Галины Волчек начали установку нового памятника взамен скандального
Врач предсказал россиянам тридемию в нынешнем году
Московский машинист перестроил маршрут и предложил пассажирам прыгать на пути
Выигрывают США: в ЕС нарастает крупнейший политический кризис Любовь Степушова Перебор чиновников в стране всегда приводит к революции Сергей Лебедев Косово и Метохия: переговоры снова закончились ничем Михаил Плисюк
Врач Клодас назвала разжижающий кровь продукт, который у медиков всегда на столе
Сбежавший в Лондон Борис Гребенщиков оправдался, почему не выступает на Украине
Следователи рассматривают версию о причастности матери предателя Кузьминова к его побегу на Украину
Следователи рассматривают версию о причастности матери предателя Кузьминова к его побегу на Украину
Последние материалы
Срок ремонта автомобиля по ОСАГО будет продлён до 45 дней
Балицкий: колонна с бронегруппами ВСУ уничтожена в районе села Работино
Guardian: США и Европа потеряют терпение, если Киев не разберётся с коррупцией
В Новосибирске истекающая кровью девушка отказалась писать заявление в полицию
Учёные обнаружили самую мощную ультрафиолетовую вспышку за всю историю
Пушилин: ВС России уничтожили противника в лесу "огневым прочёсыванием"
Женщины меньше пьют алкоголя без нейропептида САРТ
Убийца чиновницы Роспотребнадзора в Москве заявил, что она его "выбесила"
В Ленинградской области учитель музыкальной школы домогался девочку во время уроков
Украина натовскими ракетами Storm Shadow и SCALP атаковала Крымский мост
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников