Новую Lada Vesta NG вернули дилеру из-за большого количества брака

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Один из владельцев Lada Vesta принял решение вернуть свой автомобиль дилеру из-за серьезных проблем, обнаруженных вскоре после покупки, сообщает информационный портал "Лада Онлайн".

Фото: Openverse

Согласно данным портала, мужчина приобрел автомобиль в версии Techno в конце августа, но уже на следующий день столкнулся с несколькими серьезными недостатками, которые потребовали обращения в автосервис. Согласно его заявлению, возникли проблемы с запуском двигателя, мультимедийной системой, сигналом клаксона, а также с работой дворников.

Через неделю после покупки владелец принял решение вернуть автомобиль в дилерский центр и успешно получил полный возврат средств. Перед возвратом автомобиля он также снял видео, демонстрирующее проблемы, с которыми столкнулся. Эти видеоролики были опубликованы в социальных сетях.

В видеоматериале мужчина указывает на проблемы с шумом тормозных суппортов, неправильной работой стеклоочистителей на первой скорости и неработающим клаксоном при прямом положении руля. Он также отмечает проблемы с мультимедийной системой, включая зависание навигации на приборной панели. Важно отметить, что дилер признал наличие дефектов и вернул полную стоимость автомобиля владельцу.

Владелец вернул дилеру недавно купленную Lada Vesta NG из-за дефектов