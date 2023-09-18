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Закончились Volkswagen Polo российской сборки

1:33
Авто

Российские дилеры больше не могут предложить Volkswagen Polo российской сборки, выпуск которых завершился на заводе Volkswagen в Калуге. Эту информацию сообщили СМИ, ссылаясь на дилерский центр Volkswagen в Магнитогорске, где, по данным источников, в этом месяце были проданы последние два автомобиля этой модели.

Закончились Volkswagen Polo российской сборки
Фото: openverse

Данные о том, что новых российских Volkswagen Polo больше нет в наличии, также подтверждаются информацией от Automotive Group Rus, бывшего российского представительства Volkswagen Group Rus.

Напомним, что популярный седан производился в Калуге с 2010 года, а в 2020 году было выпущено новое поколение, которое стало известно как лифтбек. Российский Volkswagen Polo был доступен с двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 110 лошадиных сил, а также с турбированным двигателем объемом 1,4 литра и мощностью 125 лошадиных сил.

Производство автомобилей Volkswagen и Skoda на заводе в Калуге было остановлено в марте прошлого года. Последние Volkswagen Polo в комплектации Respect продавались по цене 2,1 миллиона рублей.

Однако российские поклонники этой модели не остались без вариантов. В апреле этого года один из московских дилеров ввез большую партию Volkswagen Polo по схеме параллельного импорта.

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Где ржавеет Volkswagen Polo седан российская сборка антикоррозийная экспертиза Krown
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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