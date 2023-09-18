В России новые китайские машины уступают по спросу старым "японцам"

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Большинство россиян предпочитают надежные автомобили из западных стран, а также корейские и японские марки, доступные за два-три миллиона рублей. В августе жители России купили около 40 тысяч новых китайских кроссоверов, в то время как на вторичном рынке было продано примерно 70 тысяч автомобилей из Западной Европы, Японии и Южной Кореи.

Фото: openverse.org

В августе японские кроссоверы заняли 11 мест из топ-20 на вторичном рынке России. Большинство из них принадлежат марке Toyota, с RAV4 в лидерах, который выбрали 5448 человек (прирост на четыре процента по сравнению с июлем), сообщает motor. ru. На втором месте идет Toyota Land Cruiser Prado (5,2 тысячи штук, прирост на семь процентов), а на третьем — Kia Sportage (4,9 тысячи штук, прирост на девять процентов). За ними следуют Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Tiguan, BMW X5, Renault Duster и Hyundai Creta.

Также наблюдался спрос на подержанные автомобили, такие как Hyundai Santa Fe и Tucson, Kia Sorento, Lexus RX, Subaru Forester, Honda CR-V, Volkswagen Touareg, Mazda CX-5, Land Cruiser 200 и Mitsubishi Pajero. В течение месяца в России было продано 14,4 тысячи подержанных китайских автомобилей всех форм-факторов, что составляет всего 2,2 процента от общего числа проданных подержанных машин — 647 тысяч.

Эксперты считают, что вторичный рынок автомобилей пока остается верным своим традициям, поскольку большинство покупателей предпочитают проверенные временем марки, и потребуется некоторое время, прежде чем китайские автомобили станут более популярными.