Иллюзионист Ури Геллер верит в мумии инопланетян, представленные в Мексике

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Известный израильский менталист, экстрасенс и иллюзионист Ури Геллер выразил уверенность в том, что трупы инопланетян, представленные в Мексике, являются настоящими. По информации Daily Star, он считает, что это лишь одно из доказательств присутствия внеземного разума на Земле.

Фото: openverse

Недавно мексиканский журналист-уфолог Хайме Мауссан представил две мумии в мексиканском парламенте и утверждал, что это останки инопланетян. После его доклада была проведена презентация, на которой каждый желающий мог ознакомиться с этим "тайным знанием".

Несмотря на то что некоторые ученые считают происхождение этих мумий мистификацией, другие, включая Геллера, убеждены в правдивости Мауссановых утверждений. Ури Геллер заявил, что он верит мексиканскому журналисту и знает места на Земле, где можно обнаружить подобные находки, такие как остров Пасхи и Иерусалим.

Геллер также подчеркнул, что эти места являются "горячими точками НЛО" и имеют древнюю историю, возможно, связанную с энергетическими явлениями, аналогичными пирамидам.

В заключение, он выразил желание быть среди первых людей, которые смогут общаться с пришельцами от имени всего человечества.

Стоит отметить, что ранее NASA в рамках независимого исследования не обнаружила доказательств внеземного происхождения неопознанных летающих объектов (НЛО).

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