Главный редактор сетевого автомобильного издания Quto, Максим Ракитин, поделился рекомендациями по правильной мойке автомобиля.
Первое важное правило — избегайте мытья автомобиля прямо под яркими солнечными лучами, так как это может усилить вредное воздействие солнца на лакокрасочное покрытие, пояснил он в интервью Радио Sputnik.
Также эксперт не советует использовать для мойки автомобиля моющие средства, предназначенные для других целей, например, для удаления жира с посуды. Вместо этого Ракитин посоветовал приобрести специальное средство для удаления следов насекомых, так как не все автомобильные шампуни могут справиться с такими загрязнениями.
"Губка или тряпка, которой вы моете автомобиль, должна быть чистой и новой. Если вы использовали её для удаления сильной грязи, то в поры губки, даже автомобильной, могут попасть соринки, песчинки, иголки и, следовательно, вы будете наносить абразивные повреждения на своем автомобиле", — подчеркнул автоэксперт.
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