Автоэксперт Ракитин посоветовал не мыть машину под прямыми солнечными лучами

1:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Главный редактор сетевого автомобильного издания Quto, Максим Ракитин, поделился рекомендациями по правильной мойке автомобиля.

Фото: openverse

Первое важное правило — избегайте мытья автомобиля прямо под яркими солнечными лучами, так как это может усилить вредное воздействие солнца на лакокрасочное покрытие, пояснил он в интервью Радио Sputnik.

Также эксперт не советует использовать для мойки автомобиля моющие средства, предназначенные для других целей, например, для удаления жира с посуды. Вместо этого Ракитин посоветовал приобрести специальное средство для удаления следов насекомых, так как не все автомобильные шампуни могут справиться с такими загрязнениями.

"Губка или тряпка, которой вы моете автомобиль, должна быть чистой и новой. Если вы использовали её для удаления сильной грязи, то в поры губки, даже автомобильной, могут попасть соринки, песчинки, иголки и, следовательно, вы будете наносить абразивные повреждения на своем автомобиле", — подчеркнул автоэксперт.

Стоит ли мыть автомобиль? Почему важно пользоваться мойками? Как правильно мыть машину? (Выпуск 283)