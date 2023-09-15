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Автоэксперт Ракитин посоветовал не мыть машину под прямыми солнечными лучами

1:06
Авто

Главный редактор сетевого автомобильного издания Quto, Максим Ракитин, поделился рекомендациями по правильной мойке автомобиля.

Автоэксперт Ракитин посоветовал не мыть машину под прямыми солнечными лучами
Фото: openverse

Первое важное правило — избегайте мытья автомобиля прямо под яркими солнечными лучами, так как это может усилить вредное воздействие солнца на лакокрасочное покрытие, пояснил он в интервью Радио Sputnik.

Также эксперт не советует использовать для мойки автомобиля моющие средства, предназначенные для других целей, например, для удаления жира с посуды. Вместо этого Ракитин посоветовал приобрести специальное средство для удаления следов насекомых, так как не все автомобильные шампуни могут справиться с такими загрязнениями.

"Губка или тряпка, которой вы моете автомобиль, должна быть чистой и новой. Если вы использовали её для удаления сильной грязи, то в поры губки, даже автомобильной, могут попасть соринки, песчинки, иголки и, следовательно, вы будете наносить абразивные повреждения на своем автомобиле", — подчеркнул автоэксперт.

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Стоит ли мыть автомобиль? Почему важно пользоваться мойками? Как правильно мыть машину? (Выпуск 283)
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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