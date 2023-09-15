Блогеры провели разборку новой Lada Vesta и проверили безопасность

Блогеры разобрали седан Lada Vesta NG и проверили, как выполнены элементы безопасности. В частности, авторы канала проверили качество сварки силовых элементов и усилителей.
В первую очередь, авторы обратили внимание на поперечные усилители в салоне. Пассажирский одновременно является еще и площадкой для крепления кресла. Также ведущий канала Илья Свиридов отметил, что крепления к центральному тоннелю на сленге сварщиков можно назвать "прихватками".
Неплотное прилегание элемента блогер связал с возможным желанием завода сделать прогнозируемую деформацию. Хотя, отметил автор, мировые автопроизводители к такой тактике не прибегают. Кроме того, внимание Свиридова привлекли уплотнители в дверях — они оказались трубчатой, а не профилеобразной формы.
Новая Lada Vesta появилась в продаже весной текущего года. Самая бюджетная версия Comfort стоит от 1 280 000 рублей, при этом еще до официального старта продаж автомобиль в базовой комплектации уже можно было купить, но по цене 1 680 000 рублей.
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