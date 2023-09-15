Рекордные цены на автомобили в России: Средняя стоимость превысила миллион рублей

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Согласно данным Росстата, в августе 2023 года средняя цена новых российских автомобилей впервые превысила один миллион рублей, установив рекорд. Согласно аналитикам, стоимость отечественных автомобилей в среднем выросла на 1,1 процента за прошлый месяц и составила один миллион пять тысяч рублей, что сопровождается годовым подорожанием в 4,4 процента. Также отмечается рост цен на импортные автомобили: их средняя стоимость увеличилась на 2,1 процента за месяц и на 18 процентов за год, достигнув отметки в 2,3 миллиона рублей, установив новый исторический максимум.

Фото: by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0.

Важно отметить, что наибольший прирост цен зарегистрирован в сегменте подержанных иностранных автомобилей. Их стоимость выросла на 3,3 процента за месяц и на 26,4 процента за год, достигнув рекордных 1,23 миллиона рублей.

Исследование, проведенное аналитиками СберАвто и "Чек Индекса", показало значительное увеличение затрат россиян на обслуживание автомобилей в первом полугодии 2023 года. Средний чек на услуги автосервисов вырос на 13 процентов по сравнению с предыдущим годом и составил 4899 рублей. Средняя стоимость заправки выросла на 9 процентов по сравнению с данными за аналогичный период 2022 года и составила 980 рублей. Услуги автомоек подорожали на 8 процентов, достигнув уровня 955 рублей, и спрос на них увеличился на 13 процентов.

ВОТ ЭТО Цены!!! Б/У автомобили Август 2023