Рекордные цены на автомобили в России: Средняя стоимость превысила миллион рублей

Согласно данным Росстата, в августе 2023 года средняя цена новых российских автомобилей впервые превысила один миллион рублей, установив рекорд. Согласно аналитикам, стоимость отечественных автомобилей в среднем выросла на 1,1 процента за прошлый месяц и составила один миллион пять тысяч рублей, что сопровождается годовым подорожанием в 4,4 процента. Также отмечается рост цен на импортные автомобили: их средняя стоимость увеличилась на 2,1 процента за месяц и на 18 процентов за год, достигнув отметки в 2,3 миллиона рублей, установив новый исторический максимум.
Важно отметить, что наибольший прирост цен зарегистрирован в сегменте подержанных иностранных автомобилей. Их стоимость выросла на 3,3 процента за месяц и на 26,4 процента за год, достигнув рекордных 1,23 миллиона рублей.
Исследование, проведенное аналитиками СберАвто и "Чек Индекса", показало значительное увеличение затрат россиян на обслуживание автомобилей в первом полугодии 2023 года. Средний чек на услуги автосервисов вырос на 13 процентов по сравнению с предыдущим годом и составил 4899 рублей. Средняя стоимость заправки выросла на 9 процентов по сравнению с данными за аналогичный период 2022 года и составила 980 рублей. Услуги автомоек подорожали на 8 процентов, достигнув уровня 955 рублей, и спрос на них увеличился на 13 процентов.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Артистка напомнила, какой жесткой и властной была Алла Пугачева.