Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Телеведущая Юлия Высоцкая вернулась в Россию после отдыха в Италии
Полицейские с собаками-сапёрами искали бомбу в администрации Орска
Дмитрий Шепелев в шоу "ОК на связи!": "Очень хотелось, чтобы моим соведущим был сын Платон"
Полиция Казани отказалась комментировать взрыв гранаты у подъезда
Жительница Сургута пожаловалась на обман с обучением в студии красоты
СКР разбирается в причинах инцидента с оставленным без внимания в бассейне ребёнком в Липецке
Глава Берлинской оперы Маттиас Шульц вступился на Анну Нетребко
В Новосибирске суд оставил в СИЗО подозреваемых в убийстве 15-летней девочки экс-полицейских
Косметологи: выбрать омолаживающую инъекцию поможет только квалифицированный специалист

Американские власти ввели санкции против компаний АвтоВАЗ, "Москвич" и "Соллерс"

2:22
Авто

Министерство финансов США в четверг, 14 сентября, объявило о расширении санкционного списка, включив десятки российских компаний, в числе которых значатся АвтоВАЗ, "Москвич", "Соллерс", "Тонар" и "Автодор". Таковы данные лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского министерства финансов.

Американские власти ввели санкции против компаний АвтоВАЗ, "Москвич" и "Соллерс"
Фото: openverse.org

Представители холдинга "Соллерс" уже прокомментировали ситуацию, заявив, что они не видят негативных последствий для своего бизнеса в связи с новыми санкциями. Они также отметили, что за последний год бизнес группы был полностью адаптирован к санкционно-устойчивым каналам поставок компонентов и стратегически ориентирован на технологическую независимость от внешних партнеров.

Компании "Москвич" и АвтоВАЗ пока не дали комментариев относительно новых санкций. В дополнение к российским компаниям, в санкционные списки были также включены зарубежные компании и частные лица из Турции, ОАЭ и других стран, которые предоставляли помощь в обходе санкций.

Следует отметить, что формально запрет на взаимодействие с компаниями, находящимися под санкциями, распространяется только на резидентов США, сообщает motor.ru. Однако на практике эти ограничения также затрагивают западные фирмы, которые рискуют подвергнуться вторичным санкциям.

Ранее, весной этого года, санкции США были введены против "Урала" и Брянского автомобильного завода. УАЗ и КамАЗ находятся в санкционных списках Евросоюза с 2022 года. Кроме того, Япония в рамках нового пакета санкций запретила поставки в Россию новых и подержанных автомобилей с двигателями объемом больше 1,9 литра, а также всех гибридных и электрических автомобилей. Евросоюз также ввел аналогичные ограничения.

Грузия также ограничила поставки автомобилей в Россию, запретив экспорт и реэкспорт машин, произведённых в США, и с 26 сентября, эти же меры будут распространяться и на автомобили, произведённые в Европе.

Ранее мы сообщали, что ЕС не снял санкции с бизнесмена Аркадия Воложа.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

8 НОВЫХ МОДЕЛЕЙ АВТОВАЗА ДО 2025 ГОДА! ЧТО ЖДАТЬ РОССИЯНАМ?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
В Москве задержали с наркотиками заслуженную артистку России

Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер задержали с двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина после обыска у неё дома в Москве.

Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер задержали с наркотиками в Москве
Актриса Елена Борзова рассказала о ликвидации Демарина Пугачевой ради Киркорова
Стало известно, как Пугачева избавлялась от конкурентов Филиппа Киркорова
Опасный путь: ВСУ жестоко обошлись с пленными солдатами РФ
Учитель из ЛНР рассказал о "матче смерти" с батальоном "Айдар"*
Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают Любовь Степушова Выиграть в Монте-Карло невозможно Сергей Лебедев В Скопье прошла встреча балканской инициативы Брдо-Бриони Михаил Плисюк
Разведчик раскрыл, что Россия приготовила для главной ракеты ВСУ
Не справились со своей задачей: Армения обвинила миротворцев России
Российский танк обратил в бегство колонну украинской техники
Российский танк обратил в бегство колонну украинской техники
Последние материалы
ГИБДД: нарушители скрывают номер авто от дорожных камер магнитными рамками
Сотрудники ГИБДД больше всего опасаются пьяных и снимающих видео водителей
Жука Гитлера и бабочку Муссолини могут переименовать в следующем году
Актриса Анна Хилькевич посоветовала Погребняк сменить стилиста
WhatsApp* в РФ могут блокировать из-за распространения запрещённой информации
Музыкант Игорь Николаев госпитализирован из-за проблем с сердцем
В Сочи началась встреча главы РФ Путина с лидером Белоруссии Лукашенко
Включение Фархада Ахмедова в санкционный список было следствием ошибки
Два ребенка пострадали в аварии с КАМАЗом на дороге Калуга — Медынь
Актриса Кристина Асмус рассказала о предательстве близких людей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников