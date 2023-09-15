Американские власти ввели санкции против компаний АвтоВАЗ, "Москвич" и "Соллерс"

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Министерство финансов США в четверг, 14 сентября, объявило о расширении санкционного списка, включив десятки российских компаний, в числе которых значатся АвтоВАЗ, "Москвич", "Соллерс", "Тонар" и "Автодор". Таковы данные лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского министерства финансов.

Фото: openverse.org

Представители холдинга "Соллерс" уже прокомментировали ситуацию, заявив, что они не видят негативных последствий для своего бизнеса в связи с новыми санкциями. Они также отметили, что за последний год бизнес группы был полностью адаптирован к санкционно-устойчивым каналам поставок компонентов и стратегически ориентирован на технологическую независимость от внешних партнеров.

Компании "Москвич" и АвтоВАЗ пока не дали комментариев относительно новых санкций. В дополнение к российским компаниям, в санкционные списки были также включены зарубежные компании и частные лица из Турции, ОАЭ и других стран, которые предоставляли помощь в обходе санкций.

Следует отметить, что формально запрет на взаимодействие с компаниями, находящимися под санкциями, распространяется только на резидентов США, сообщает motor.ru. Однако на практике эти ограничения также затрагивают западные фирмы, которые рискуют подвергнуться вторичным санкциям.

Ранее, весной этого года, санкции США были введены против "Урала" и Брянского автомобильного завода. УАЗ и КамАЗ находятся в санкционных списках Евросоюза с 2022 года. Кроме того, Япония в рамках нового пакета санкций запретила поставки в Россию новых и подержанных автомобилей с двигателями объемом больше 1,9 литра, а также всех гибридных и электрических автомобилей. Евросоюз также ввел аналогичные ограничения.

Грузия также ограничила поставки автомобилей в Россию, запретив экспорт и реэкспорт машин, произведённых в США, и с 26 сентября, эти же меры будут распространяться и на автомобили, произведённые в Европе.

Ранее мы сообщали, что ЕС не снял санкции с бизнесмена Аркадия Воложа.