В Минпромторге прорабатывают возможность закупки Lada Aura в 2024 году

Сотрудники Министерства промышленности и торговли России (Минпромторг) исследуют вариант закупки и аренды отечественных автомобилей Lada Aura в следующем году для удовлетворения транспортных потребностей, как сообщает пресс-служба министерства. По словам представителей Минпромторга, ответственные подразделения уже получили задачу учесть возможности "АвтоВАЗа" в поставке автомобилей Lada Aura.

Фото: by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0.

Планируется, что "АвтоВАЗ" начнет производство новых автомобилей во второй половине следующего года. Модель Lada Aura была разработана на основе Lada Vesta и имеет увеличенный салон на 25 сантиметров, обитый натуральной кожей. Автомобиль оснащен двигателем мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач. Ожидается, что цена на эту модель составит более 2 миллионов рублей.

Ранее президент России, Владимир Путин, призвал всех чиновников в стране пересаживаться на отечественные автомобили с целью поддержать автомобильную промышленность. Минпромторг подчеркнул, что российские предприятия имеют достаточные возможности для удовлетворения потребностей в автомобилях для госслужащих.

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