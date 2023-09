Сотрудники Министерства промышленности и торговли России (Минпромторг) исследуют вариант закупки и аренды отечественных автомобилей Lada Aura в следующем году для удовлетворения транспортных потребностей, как сообщает пресс-служба министерства. По словам представителей Минпромторга, ответственные подразделения уже получили задачу учесть возможности "АвтоВАЗа" в поставке автомобилей Lada Aura.

Фото: by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0.