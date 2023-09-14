Автоэксперт Бургазлиев: модели Lada до конца года подорожают на 40 тысяч рублей

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Согласно прогнозу независимого консультанта по автомобильной индустрии Сергея Бургазлиева, в течение осени новые автомобили Lada могут подорожать на 3-5%, что составит от 25 до 40 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации.

Фото: Openverse

Особенно сильное увеличение цен ожидается для Lada Vesta из-за использования в ее производстве импортных компонентов. Этот рост стоимости связан с снижением курса рубля и постоянным увеличением цен на автокомпоненты из Китая.

Кроме того, проблемы с логистикой могут также повлиять на ситуацию с комплектующими. Ожидается, что ноябрьское повышение цен станет последним в текущем году, исходя из уже трех поднятий цен на автомобили Lada в 2023 году.

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