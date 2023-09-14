В ноябре состоится премьера нового Porsche Panamera

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В ноябре состоится премьера новой модели Porsche Panamera третьего поколения. Официальная дебютная презентация запланирована на 24 ноября в рамках мероприятия Icons of Porsche в Объединенных Арабских Эмиратах.

Фото: Openverse

Следует отметить, что данная модель будет представлена в четырех гибридных вариантах с усовершенствованными электромоторами и новой двухсцепной коробкой передач. Несмотря на это, внешний дизайн автомобиля останется почти неизменным, за исключением применения обновленного логотипа Porsche.

Согласно неофициальным сведениям, двигатели Panamera были адаптированы в соответствии с более жесткими экологическими стандартами Евро-7, которые будут введены в Европе в 2025 году.

Базовым версиям этой модели будут предлагать новые двухклапанные амортизаторы, а в качестве опции для Panamera появятся электронно-управляемые амортизаторы. Среди других инноваций стоит выделить обновленную систему управления связью Porsche и поддержку сети 5G.