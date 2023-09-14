С 1 октября в России будут ограничены параллельные импорты автомобилей из-за изменений в правилах ввоза

2:14 Your browser does not support the audio element. Авто

С 1 октября в России вступят в силу новые правила, ограничивающие параллельный импорт автомобилей. Эти ограничения касаются выдачи Заключения о безопасности единичного транспортного средства (ЗОЕТС), упрощенного механизма ввоза автомобилей, введенного в 2022 году. С октября ЗОЕТС будут выдаваться только для автомобилей марок, которые уже покинули российский рынок. Это изменение затронет ввоз и оформление китайских автомобилей и делать это станет значительно сложнее.

Фото: Wikipedia

С помощью упрощенного порядка ввоза автомобилей, юридические лица импортировали в Россию не только машины западных брендов, которые ушли с рынка, но также оформляли ЗОЕТС для "серых" китайских автомобилей.

Примерами таких автомобилей, утверждает Autonews. ru, являются Hongqi E-HS9 и Voyah Free, которые можно приобрести на несколько миллионов дешевле, чем официально ввезенные дистрибьюторами машины. Разница в стоимости объясняется тем, что дистрибьюторы получают Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), более сложный, дорогой и времязатратный процесс, включающий сертификационные испытания.

Это привело к тому, что за последний год в России появилось больше "серых" китайских автомобилей через альтернативные каналы поставок. Эти машины, в основном премиальных брендов, включая те, что уже официально представлены на рынке России. Хотя официальные дистрибьюторы не одобряют такие практики, у них нет реальных инструментов для борьбы с этим явлением.

Эксперты, опрошенные изданием, прогнозируют, что после 1 октября альтернативные каналы ввоза будут постепенно уменьшаться. В будущем "серый" импорт автомобилей, которые официально представлены в России, перестанет быть выгодным, и машины будут ввозить только те бренды, которые ушли с российского рынка. Однако остается открытым вопрос о том, каким образом будет определяться, какие марки считаются ушедшими. Некоторые из них до сих пор официально присутствуют на российском рынке.

ОТБИРАЮТ МАШИНЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА. ЗА ЧТО, КАКИЕ, ПОЧЕМУ