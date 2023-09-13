Завод АвтоВАЗ из Тольятти выпустил пробную версию внедорожника Lada Niva Travel, оснащенную сиденьями, обтянутыми полностью экологической кожей.
По данным Avtograd News, спинки передних сидений украшены тиснением с названием Lada Travel. В то же время дизайн дверных карт внедорожника остался без изменений. Напомним, что Lada Niva Travel оснащена 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 лошадиных сил, 5-ступенчатой механической коробкой передач и постоянным полным приводом с возможностью включения понижающей передачи и блокировки центрального дифференциала.
В новой версии комплектации Travel базовая оснащенность включает гидроусилитель руля, электропривод для передних стеклоподъемников, обогрев наружных зеркал с электроприводом, кнопку SOS "ЭРА-ГЛОНАСС", регулировку высоты рулевой колонки, задние фонари с использованием светодиодов, а также стальную защиту для картера, бортовой компьютер, центральный замок и предустановленную аудиосистему. Стоимость минимальной комплектации внедорожника Lada Niva Travel составляет 1 092 900 рублей.
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