Продажи "Москвичей" в августе: кроссоверы на пике популярности

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По информации "Российской газеты", в августе текущего года дилеры столичного завода "Москвич" реализовали 1510 кроссоверов этой марки, из которых 1350 были зарегистрированы. Сравнивая с июньскими показателями продаж, июльские продажи составили 2132 автомобиля, из которых 1,7 тысячи были зарегистрированы, что на 40 процентов больше, чем в июне.

Фото: Wikipedia

Однако, стоит отметить, что в августе произошло повышение цен на обе модели "Москвича" на 10,1-11,5 процента, и рекомендованная розничная цена "Москвича 3" превысила два миллиона рублей, начиная от 2,2 миллиона рублей.

На текущий момент, согласно официальному сайту "Москвича", базовая комплектация "Москвич 3" стоит от 2 220 000 рублей с 1,5-литровым мотором и механической коробкой передач, в то время как версия с вариатором начинается от 2 285 000 рублей. Самая дорогая модификация кроссовера оценивается в 2 478 000 рублей. Электрический вариант "Москвич 3е" доступен за 3 950 000 рублей без учета скидок. В данный момент это единственные две модели, представленные у дилеров.

В ближайшем будущем, модельный ряд будет пополняться третьей моделью — лифтбеком "Москвич 6", производство которого уже началось. Его предложат в трех комплектациях: "Стандарт", "Комфорт" и "Престиж", а также с двумя вариантами 1,5-литрового мотора мощностью 136 и 174 лошадиных сил. Первая модификация будет оснащена вариатором, в то время как вторая получит роботизированную коробку передач.

По планам завода на 2024 год, будут выпущены как минимум две новые модели: "Москвич 5" и "Москвич 6", которые, как и остальные три модели от марки "Москвич", будут построены на базе китайских автомобилей JAC.

МОСКВИЧ 6. ЧТО ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ?