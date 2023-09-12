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Глава "Автостата" Целиков: из РФ исчезли Skoda Rapid, Hyundai Solaris и Kia Rio

1:59
Авто

На российском рынке автомобилей исчез целый сегмент массовых марок, включая Skoda Rapid, Hyundai Solaris и Kia Rio, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Глава "Автостата" Целиков: из РФ исчезли Skoda Rapid, Hyundai Solaris и Kia Rio
Фото: openverse

Популярные среди российских потребителей марки, такие как Kia, Hyundai и Toyota, стали крайне редкими в стране, что приводит к попыткам перенаправить потенциальных покупателей на другие бренды, отметил Целиков.

Он пояснил: "Огромный сегмент в России был сформирован за счет массовых моделей — Skoda Rapid, Hyundai Solaris, Kia Rio и так далее. Этого сегмента не стало вообще".

Несмотря на изолированный дефицит некоторых марок автомобилей, в целом в России за последние несколько месяцев ввоз и производство автомобилей превышают продажи. Глава "Автостата" подчеркнул, что склады переполнены. За летние три месяца в страну было ввезено 70-80 тысяч автомобилей, и произведено еще 50 тысяч.

Он добавил: "То есть, склады пополнились, дефицита нет… Но точечно на какие-то марки есть дефицит".

Параллельный импорт больших автомобилей сильно повышает среднюю цену, отметил Александр Истомин, директор дилерских центров РОЛЬФ Якиманка, РОЛЬФ Дмитровка, РОЛЬФ Северо-Запад. В качестве примера он упомянул некоторые модели BMW, подорожавшие на 100%.

Ранее Минпромторг внес в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных брендов, включая Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot и Isuzu. Также сообщалось, что дилеры сами ввозят в Россию популярные модели, включая Mazda, Toyota, Skoda, Hyundai, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и другие марки.

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Что осталось от авторынка в России спустя год
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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