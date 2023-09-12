Путин объявил о предстоящих закупках автомобилей для государственных служащих

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На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент подчеркнул наличие достаточной автотранспортной инфраструктуры в России и выразил важность использования отечественных автомобилей.

Фото: openverse

Он отметил, что хотя они могут показаться менее роскошными по сравнению с Mercedes или Audi, которые начали появляться на российских дорогах с 90-х годов, это не имеет особого значения, по его мнению. Президент также привел Индию как образец страны, которая активно поддерживает местных производителей автомобилей.

Владимир Путин сообщил, что ему поступали предложения о продолжении государственных закупок иностранных автомобилей, но он выразил сомнения относительно целесообразности этой практики. Он подчеркнул важность того, чтобы граждане выбирали отечественные автомобили, и заявил, что закупки российских машин начнутся немедленно.

Глава государства также выразил уважение к Индии и премьер-министру Нарендре Моди за его поддержку местных производителей автомобилей. В начале сентября Путин официально поручил приоритетное использование российских высоколокализованных автомобилей в государственных служебных целях, сообщает motor. ru. Ответственность за выполнение этого поручения была возложена на председателя правительства Михаила Мишустина и высших чиновников в регионах Российской Федерации. Их отчетность должна быть представлена к 1 февраля 2024 года.

Вопрос о использовании чиновниками автомобилей российской сборки уже рассматривался ранее. Предлагалось пересаживать их на Lada, "Москвичи", Aurus и даже на "Волги", которые еще не возродились. Это предложение считалось шагом к поддержке российской автомобильной промышленности на новом уровне. Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев утверждал, что "когда машина не заводится два-три раза, решения находятся быстро".