Завод ГАЗ планирует начало производства седанов "Волга" для депутатов в 2024 году

В следующем году, возможно, на ГАЗ в Нижнем Новгороде начнется производство автомобилей "Волга". Предполагается, что эти машины будут использоваться высокопоставленными чиновниками, депутатами и другими людьми из обеспеченных слоев населения. Вероятно, производство не будет начинаться с чистого листа, так как завод в данный момент не имеет такой возможности. Скорее всего, под брендом "Волга" будут выпускать седаны китайской марки, но с отечественным названием.

Фото: openverse.org

Один из потенциальных кандидатов на роль будущей "Волги" — это китайский седан Hongqi H5. Этот автомобиль оборудован гибридной силовой установкой и способен разгоняться до 100 км/ч за 7,8 секунды, сообщает "Южный автомобиль". В комплектацию седана войдут кресла с пневматической поддержкой поясницы и массажной функцией, а также ряд других удобных опций. На данный момент пресс-служба завода ГАЗ не дала официального комментария по этой информации.