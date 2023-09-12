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Завод ГАЗ планирует начало производства седанов "Волга" для депутатов в 2024 году

Авто

В следующем году, возможно, на ГАЗ в Нижнем Новгороде начнется производство автомобилей "Волга". Предполагается, что эти машины будут использоваться высокопоставленными чиновниками, депутатами и другими людьми из обеспеченных слоев населения. Вероятно, производство не будет начинаться с чистого листа, так как завод в данный момент не имеет такой возможности. Скорее всего, под брендом "Волга" будут выпускать седаны китайской марки, но с отечественным названием.

Завод ГАЗ планирует начало производства седанов "Волга" для депутатов в 2024 году
Фото: openverse.org

Один из потенциальных кандидатов на роль будущей "Волги" — это китайский седан Hongqi H5. Этот автомобиль оборудован гибридной силовой установкой и способен разгоняться до 100 км/ч за 7,8 секунды, сообщает "Южный автомобиль". В комплектацию седана войдут кресла с пневматической поддержкой поясницы и массажной функцией, а также ряд других удобных опций. На данный момент пресс-служба завода ГАЗ не дала официального комментария по этой информации.

 

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⛔️ЧАС НАЗАД❗❗❗ СТАРТ ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЕЙ ВОЛГА🔥 НОВОСТИ СЕГОДНЯ✅ НОВАЯ ГАЗ 24 ВЫЙДЕТ УЖЕ ЛЕТОМ
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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