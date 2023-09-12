Названы 5 самых дорогих УАЗов в сентябре 2023 года

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Цены на новые автомобили УАЗ колеблются от 1,1 миллиона рублей за УАЗ Hunter до 2 миллионов рублей за УАЗ "Профи" с холодильной установкой. Однако на рынке вторичных автомобилей можно найти экземпляры, стоимость которых превышает 3 миллиона рублей. Портал 110 km. ru выбрал пять наиболее интересных предложений по продаже УАЗов на российских классифайд-сайтах в сентябре.

Фото: Wikipedia

Экстремальный УАЗ "Профи" за 3 000 000 рублей

В Краснодарском крае продают УАЗ "Профи", специально переделанный для любителей бездорожья. Автомобиль 2017 года выпуска имеет пробег 43 тысячи километров, большая часть которых пришлась на труднопроходимую местность. Автомобиль оборудован редукторами Toyota, независимой подвеской с большим ходом и дорожным просветом не менее 520 мм, системой пневматических принудительных блокировок, подключаемым полным приводом 6х6, 20-дюймовыми колесными дисками в тракторной резине, а также двумя лебедками. Модификация мотора не проводилась из-за сложности запчастей. Цена: 3 миллиона рублей.

Люксовый УАЗ Hunter за 3 260 000 рублей

Еще один тюнингованный УАЗ из Краснодарского края, 2014 года выпуска с пробегом 47 тысяч километров. Он имеет стильные характеристики, вдохновленные немецким "Гелендвагеном". В салоне автомобиля установлен кондиционер, обогрев передних сидений, система навигации, диодная подсветка, камера заднего вида и другие улучшения. Машина также оснащена усиленными бамперами, подножками, защитой переднего моста и окон, съемным фаркопом и лебедкой. Цена: 3 260 000 рублей.

Звездная УАЗ 2206 "Буханка" за 3 585 000 рублей

В Подмосковье продают "Буханку", которая была куплена новой в 2017 году и претерпела глубокий тюнинг. Автомобиль полностью разобран и окрашен краской раптор. Салон обеспечен кондиционером, обивкой из качественного кожзама, подогревом сидений и другими удобствами. Кузов оснащен усиленными бамперами, подножками, защитой переднего моста и окон, съемным фаркопом, лебедкой и экспедиционным багажником. Цена: 3 585 000 рублей.

УАЗ "Патриот" камуфляж за 4 400 000 рублей

В Нефтекамске (Республика Башкортостан) продается УАЗ "Патриот" 2018 года выпуска, подготовленный для бездорожья. Автомобиль имеет новую усиленную и поднятую подвеску, широкие арки, шноркель, лебедку, дополнительное диодное освещение и большие колеса. Цветовая гамма кузова выполнена в камуфляжной краске раптор. Все изменения легализованы. Цена: 4 400 000 рублей.

Самый безопасный УАЗ "Патриот" за 6 900 000 рублей

В Нижнем Новгороде официальный дилер УАЗ продает совершенно новый бронированный УАЗ "Патриот" 2023 года выпуска. Автомобиль внешне не отличается от заводской версии, но оборудован броней, что включает в себя усиленные двери, бойницы, аварийный люк в крыше и другие элементы. Под капотом находится 2,7-литровый мотор мощностью 150 л. с. Цена: 6 900 000 рублей.

На рынке существует много предложений по продаже бронированных УАЗов, с различными комплексами защиты и из разных городов. Цены на УАЗ "Патриот" составляют около 7 миллионов рублей, а "Буханки" чуть дешевле — около 4,8 миллиона рублей, сообщает 110km.ru.

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