Skoda приостановила производство в Чехии из-за нехватки комплектующих

Чешская компания Skoda, входящая в международную группу Volkswagen и покинувшая российский рынок в прошлом году, временно остановила работу одного из своих предприятий в Чехии из-за нехватки комплектующих деталей для производства автомобилей.
Пресс-секретарь Skoda, Ивана Поволна, уточнила, что проблема связана с недоставкой комплектующих деталей из завода в Словении, который пострадал от последствий недавнего наводнения в стране.
Кроме того, компания предупредила о возможных перебоях в производстве автомобилей на своем заводе в городе Млада-Болеслав в центральной части Чехии.
Напомним, что уже в ноябре прошлого года иностранные автомобильные производители понесли убытки, превышающие 4,5 миллиарда евро после своего отхода от российского рынка. Эти потери были связаны с невозможностью реализации инвестиций в стране и передачей активов по минимальной стоимости.
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