Skoda приостановила производство в Чехии из-за нехватки комплектующих

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Чешская компания Skoda, входящая в международную группу Volkswagen и покинувшая российский рынок в прошлом году, временно остановила работу одного из своих предприятий в Чехии из-за нехватки комплектующих деталей для производства автомобилей.

Фото: openverse

Пресс-секретарь Skoda, Ивана Поволна, уточнила, что проблема связана с недоставкой комплектующих деталей из завода в Словении, который пострадал от последствий недавнего наводнения в стране.

Кроме того, компания предупредила о возможных перебоях в производстве автомобилей на своем заводе в городе Млада-Болеслав в центральной части Чехии.

Напомним, что уже в ноябре прошлого года иностранные автомобильные производители понесли убытки, превышающие 4,5 миллиарда евро после своего отхода от российского рынка. Эти потери были связаны с невозможностью реализации инвестиций в стране и передачей активов по минимальной стоимости.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

КАК собирают НОВУЮ Skoda OCTAVIA A8 | Производство в Чехии