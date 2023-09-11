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Эксперты назвали три простых способа узнать о скрученном пробеге у автомобиля

Авто

У приблизительно каждого пятого автомобиля, доступного на вторичном рынке автомобилей в России, можно обнаружить признаки вмешательства в показатели пробега. Чаще всего такие махинации связаны с уменьшением значений одометра, но время от времени можно столкнуться и с другими нечестными практиками.

Эксперты назвали три простых способа узнать о скрученном пробеге у автомобиля
Фото: Openverse

Эксперты с портала njcar.ru представили три действенных метода для выявления таких манипуляций и проверки реального пробега автомобиля.

Наиболее простым решением является посещение автосервиса. В специализированных автомастерских опытные мастера проведут компьютерную диагностику, подключатся к электронным блокам автомобиля и легко определят фактический показатель пробега. Если электронный блок учитывает использование автомобиля в моточасах, то по этим данным можно вычислить среднюю скорость движения автомобиля на протяжении всего времени эксплуатации. Для этого достаточно разделить пробег, указанный на одометре, на количество моточасов. Если получившиеся значения скорости близки к пешеходной скорости, это может указывать на манипуляции с показателями пробега.

Эксперты также советуют в процессе диагностики обращать внимание на любые ошибки, которые могли возникнуть в системе автомобиля, и попытаться установить, на каком пробеге они были зарегистрированы. Если выявляются ошибки, которые возникли на гораздо более высоком пробеге, чем заявленный продавцом, это также свидетельствует о манипуляциях с пробегом.

Другим признаком уменьшенного пробега может быть внешний вид автомобиля. Потертый салон, изношенный руль и рычаг переключения передач, поврежденные пластиковые детали, царапины и даже деформации на подлокотниках сидений и других элементах могут говорить о том, что автомобиль имеет гораздо больший пробег, чем указано продавцом.

Чтобы визуально оценить пробег автомобиля, можно обратить внимание на несколько ключевых аспектов. Например, состояние дверных петель может свидетельствовать о длительной эксплуатации: с течением времени они изнашиваются и могут привести к провисанию дверей. Также признаками большого пробега могут быть мутные фары, царапины на лобовом стекле и потускневший вид хромированных деталей.

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Как узнать пробег автомобиля — советы перекупа
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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