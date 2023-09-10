Автомобили Hyundai и Kia с двигателями серии Theta II столкнулись с проблемами, которые привлекли внимание механиков и экспертов. Многие из них вынуждены заменять блоки цилиндров из-за повреждений, что может вызвать беспокойство у владельцев.
Эти проблемы связаны с неудачной конструкцией масляного насоса, появлением задиров в цилиндрах и ненадежностью катализатора. Поврежденный катализатор может привести к попаданию твердых частиц в поршневую группу, что в свою очередь повредит стенки цилиндров. Даже при невысоком пробеге такие проблемы могут возникнуть. В России, владельцы некоторых моделей, включая третье поколение Kia Sportage, также сталкиваются с этими трудностями. Некоторые владельцы попробовали решить проблему, удалив катализатор.
В США были проведены несколько масштабных отзывных кампаний, связанных с данными двигателями. Hyundai и Kia вложили приблизительно 3 миллиарда долларов с начала 2015 года для восстановления своей репутации и устранения этих проблем, стремясь обеспечить надежность своих двигателей.
Важно подчеркнуть, что проблемы касаются конкретных моделей и серий двигателей, и далеко не все автомобили Hyundai и Kia подвержены этим трудностям. Если у вас есть сомнения относительно вашего автомобиля, рекомендуется обратиться к официальному дилеру или авторизованному сервисному центру для получения дополнительной информации и консультации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Евросовета Шарль Мишель объявил "пародией на щедрость" поставку миллиона тонн российского зерна в страны Африки. Но не сказал, каковы планы стран ЕС.