КамАЗ приоритезирует госзаказ и уделяет внимание грузовикам повышенной проходимости

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Компания КамАЗ готова выполнить государственный заказ, даже если это повлияет на её рыночные позиции. Об этом сообщил руководитель пресс-службы завода, Олег Афанасьев. Генеральный директор КамАЗа, Сергей Когогин, также подчеркнул важность выполнения государственных заказов, несмотря на снижение доли компании на рынке грузовиков.

Фото: openverse

Когогин также отметил несоразмерно малый размер российского рынка тяжелых грузовиков и выразил позитивное отношение к конкуренции со стороны китайских производителей. Он признал, что КамАЗу не удастся достичь плановых показателей по производству новых грузовиков линейки К5 в текущем году.

Производство полноприводных автомобилей остается важной задачей для КамАЗа, несмотря на его сложность. Выполнение госзаказов ограничивает возможности компании на гражданском рынке грузовиков из-за максимальной глубины локализации и нехватки рабочей силы. Компания также не собирается отказываться от старых моделей грузовиков с кабинами К3.

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