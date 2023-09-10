Компания КамАЗ готова выполнить государственный заказ, даже если это повлияет на её рыночные позиции. Об этом сообщил руководитель пресс-службы завода, Олег Афанасьев. Генеральный директор КамАЗа, Сергей Когогин, также подчеркнул важность выполнения государственных заказов, несмотря на снижение доли компании на рынке грузовиков.
Когогин также отметил несоразмерно малый размер российского рынка тяжелых грузовиков и выразил позитивное отношение к конкуренции со стороны китайских производителей. Он признал, что КамАЗу не удастся достичь плановых показателей по производству новых грузовиков линейки К5 в текущем году.
Производство полноприводных автомобилей остается важной задачей для КамАЗа, несмотря на его сложность. Выполнение госзаказов ограничивает возможности компании на гражданском рынке грузовиков из-за максимальной глубины локализации и нехватки рабочей силы. Компания также не собирается отказываться от старых моделей грузовиков с кабинами К3.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Евросовета Шарль Мишель объявил "пародией на щедрость" поставку миллиона тонн российского зерна в страны Африки. Но не сказал, каковы планы стран ЕС.