Названы 5 лучших внедорожников для охоты и рыбалки

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В середине сентября — начале октября начинается осенний сезон охоты на большинство видов копытных, меховых зверей и пернатой дичи. Отличным выбором для истинного охотника будет автомобиль, который сочетает в себе надежность, вместительность и отличную проходимость.

Фото: Openverse

УАЗ "Хантер"

Слово "Hunter" в переводе с английского означает "Охотник". Простой, доступный по цене и надежный внедорожник УАЗ "Хантер" можно считать прямым наследником легендарного советского УАЗ-469. Полный привод, включаемая понижающая передача и высокий дорожный просвет в 210 миллиметров позволяют преодолевать самые сложные местности. Новый УАЗ "Хантер" можно приобрести по минимальной цене от 1,4 миллиона рублей, сообщает 110km.ru.

Subaru Forester

Японский "Forester", что в переводе означает "Лесник", представляет собой надежный внедорожник с постоянным полным приводом и внушительным дорожным просветом. В то же время он динамичен, комфортабелен и вместителен. Многие отмечают его экономичный расход топлива.

После введения санкций новые автомобили Subaru Forester поставляются по схеме параллельного импорта. Цена на модель 2023 года начинается от 4,7 до 5,7 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Внедорожники 2008 года выпуска (III поколение) с пробегом от 150 тысяч километров стоят около миллиона рублей.

ГАЗ "Соболь 4x4"

Полноприводный "Соболь" — отличный выбор для тех, кто ищет автомобиль с мотором, который обладает хорошей тягой. Варианты включают бензиновый двигатель объемом 2,7 литра и мощностью 107 лошадиных сил, а также дизельный двигатель объемом 2,8 литра и мощностью 120 лошадиных сил. Владельцы ценят этот автомобиль за его внедорожные качества, надежность и низкую потребность в обслуживании. Главное — следить за заменой масла каждые 10 тысяч километров.

Новый микроавтобус можно приобрести от 1,7 миллиона рублей.

Mitsubishi L200

Практичный, надежный и выносливый японский пикап Mitsubishi L200 отличается высокой проходимостью и внушительным дорожным просветом в 235 миллиметров, а также большим багажником объемом до 1 500 литров, который позволяет перевозить всю необходимую экипировку и улов. Этот автомобиль предназначен для бездорожья и работы с грузами, поэтому он может показать себя не слишком комфортабельно в городской среде. Парковка такого 5,3-метрового пикапа также может представлять трудности.

Цены на новые модели начинаются от 3,6 до 5,0 миллионов рублей. Пикапы 2008 года выпуска продаются по цене от 1,0 до 1,4 миллионов рублей.

ГАЗ 2330 "Тигр"

Огромный внедорожник "Тигр" длиной 5,7 метров выпускался до 2019 года. Гражданский вариант отличается от армейской версии отсутствием брони. Его габариты и внушительный вид могут создавать неудобства при движении по городу, но на бездорожье "Тигр" чувствует себя как дома. Владельцы ценят его за отличную проходимость, вместительность, надежность и внешний вид. К сожалению, цена и расход топлива являются его минусами.

На сайте auto.ru продается только один автомобиль 2006 года выпуска с пробегом 33 тысячи километров, за который владелец просит 9,5 миллионов рублей.

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