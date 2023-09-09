Российская компания начнёт производство систем стабилизации для автомобилей

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Компания "Итэлма" начала производство импортозамещающей продукции, сообщили СМИ.

Фото: Openverse

В июле текущего года на предприятии "Итэлма" стартовало первое в России производство отечественных антиблокировочных тормозных систем (ABS).

Следующим этапом в рамках программы импортозамещения на данном предприятии будет выпуск систем стабилизации (ESP) для автомобилей.

Эти системы ESP будут устанавливаться на автомобили Lada Vesta. Поставки для "АвтоВАЗа" планируются уже в первой половине 2024 года. В настоящее время "Итэлма" начала процесс сертификации данной продукции.

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