Компания "Итэлма" начала производство импортозамещающей продукции, сообщили СМИ.
В июле текущего года на предприятии "Итэлма" стартовало первое в России производство отечественных антиблокировочных тормозных систем (ABS).
Следующим этапом в рамках программы импортозамещения на данном предприятии будет выпуск систем стабилизации (ESP) для автомобилей.
Эти системы ESP будут устанавливаться на автомобили Lada Vesta. Поставки для "АвтоВАЗа" планируются уже в первой половине 2024 года. В настоящее время "Итэлма" начала процесс сертификации данной продукции.
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