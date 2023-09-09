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Российская компания начнёт производство систем стабилизации для автомобилей

0:42
Авто

Компания "Итэлма" начала производство импортозамещающей продукции, сообщили СМИ.

Российская компания начнёт производство систем стабилизации для автомобилей
Фото: Openverse

В июле текущего года на предприятии "Итэлма" стартовало первое в России производство отечественных антиблокировочных тормозных систем (ABS).

Следующим этапом в рамках программы импортозамещения на данном предприятии будет выпуск систем стабилизации (ESP) для автомобилей.

Эти системы ESP будут устанавливаться на автомобили Lada Vesta. Поставки для "АвтоВАЗа" планируются уже в первой половине 2024 года. В настоящее время "Итэлма" начала процесс сертификации данной продукции.

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АБС для Лады: сделано в России! ABS Итэлма Веста
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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