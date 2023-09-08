В России начался выпуск электрогрузовиков Foton под маркой Brock

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В России стартовало серийное производство небольших и средних электрических грузовиков от компании Brock. Производство осуществляется в сотрудничестве с китайской компанией Foton на территории поселка Переславское в Калининградской области на предприятии "Автотор". Эти грузовики могут быть адаптированы под различные потребности пользователей, включая фургоны разных типов, холодильные машины, автогидроподъемники, мусоровозы и многое другое.

Фото: openverse.org

На данный момент на конвейере представлены две модели: Brock 75 с максимальной массой 7,5 тонн и Brock 160 с максимальной массой 16 тонн. Первая модель оснащена батареей емкостью 81 кВтч и мощным электродвигателем мощностью 156 лошадиных сил (115 кВт), вторая модель имеет батарею емкостью 246 кВтч и электромотор мощностью 218 лошадиных сил (160 кВт), сообщает "За рулем".

Зарядка полностью батареи занимает всего два часа, а запас хода достигает 300 километров. Коммерческие электромобили, выпускаемые "Автотором" в рамках программы локализации, будут оборудованы аккумуляторами, производимыми на гигафабрике компании "Рэнера", частью госкорпорации "Росатом", которая строится в Калининградской области. Также будут использованы электродвигатели и другие комплектующие, производство которых будет организовано на предприятиях "Автотор" по производству автокомпонентов.