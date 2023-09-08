Дилеры рассказали, какие новинки автомобилей ждать этой осенью

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Дилеры готовятся к поступлению большого количества автомобилей этой осенью. В конце октября ожидается появление новой модели Geely Coolray, а седан Emgrand, на которой многие ждали, появится в ноябре или декабре.

Фото: openverse.org

Кроме того, этой осенью на российском рынке дебютирует новый бренд — Jaecoo, представляющий две новые модели кроссоверов Jaecoo J7 и J8.

Среди других ожидаемых новинок стоит отметить электрический BMW iX3, который будет оснащен мощным электродвигателем и способен разгоняться до 100 км/ч всего за 6,8 секунды, сообщает "За рулем".

В настоящее время в дилерских центрах уже доступны автомобили таких популярных марок, как Audi, BMW, Mini, Mercedes-Benz, Volvo, Jaguar и Land Rover, их поставки осуществляются через параллельный импорт из стран ближнего зарубежья и Азии.

Кроме того, осенью ожидается появление на рынке моделей премиум-сегмента от китайских брендов, таких как Hongqi HQ9, Hongqi H9, Aito М5 и Aito М9, а также Li Auto L7 и Li Auto L9.

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