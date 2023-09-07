Российские водители признались cпециалистам, на чем экономят

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Специалисты из СберАвто и Rambler&Co провели исследование, чтобы узнать, какие суммы россияне готовы выделить на приобретение автомобиля и сколько они готовы тратить на его обслуживание. Оказалось, что 20% респондентов рассматривают покупку автомобиля стоимостью до 1 миллиона рублей, 28% готовы потратить до 2 миллионов рублей, 25% готовы выделить сумму от 2 до 3 миллионов рублей, а 27% даже готовы потратить более 3 миллионов рублей.

Фото: openverse.org

Что касается ежемесячных затрат на обслуживание автомобиля, то здесь 66% опрошенных готовы тратить до 10 тысяч рублей в месяц, 22% рассматривают вариант в пределах от 10 до 15 тысяч рублей, и лишь 7% готовы тратить от 15 до 25 тысяч рублей, сообщает "За рулем". Только 5% респондентов могут выделить на обслуживание автомобиля более 25 тысяч рублей.

Среди основных статей расходов владельцев автомобилей на первом месте стоит топливо, названное 27% опрошенных, затем идет ремонт и обслуживание (без учета запчастей) — 24%, страховка — 21%, запчасти и аксессуары — 18%, а налоги и штрафы уходят 7% бюджета.

Чтобы сэкономить, 28% респондентов готовы уменьшить частоту обращения к сервисным услугам, четверть выберет более доступные сервисные центры, 17% пересмотрят свой стиль вождения, а 14% станут чаще использовать общественный транспорт. Кроме того, 8% рассматривают вариант замены своего автомобиля на более экономичную модель, а 7% даже рассматривают переход на электромобиль.

Исследование включало в себя более 140 тысяч участников, среди которых 67% составляли мужчины и 33% — женщины.

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