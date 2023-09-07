Согласно анализу сервиса проверки машин с пробегом "Автотеки", только 39 процентов водителей используют системы безопасности в своих автомобилях ежедневно. Исследование также выявило разницу в использовании таких систем между мужчинами и женщинами, где мужчины чаще (44 процента) пользуются ими, чем женщины (33 процента).
Электронные ассистенты помогли избежать дорожных происшествий более чем половине автомобилистов, однако не все из них считают эти системы полезными. Система предупреждения о безопасном выходе из автомобиля признана наименее полезной и ненужной, получив 23 процента голосов. За ней следуют автопарковщик (21 процент), система "старт-стоп" (19 процентов), и контроль полосы движения (15 процентов).
Среди наиболее используемых ассистентов лидирует контроль слепых зон с 40 процентами голосов, при этом чаще он используется женщинами. Также популярны автоматическое экстренное торможение (треть опрошенных) и антипробуксовочная система (29 процентов). Другие системы, такие как система распределения тормозных усилий (28 процентов) и система электронного контроля устойчивости (18 процентов), также находят своих пользователей.
Планы Минпромторга о внедрении автоматизированных систем управления в автомобилях с 2030 года подтверждают актуальность этой темы. Работа по импортозамещению системы стабилизации ESP также продолжается, и ожидается, что с началом 2024 года она будет установлена на Lada Vesta от российской компании "Итэлма".
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