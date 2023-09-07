Россияне рассказали, какие системы автомобиля считают лишними

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Согласно анализу сервиса проверки машин с пробегом "Автотеки", только 39 процентов водителей используют системы безопасности в своих автомобилях ежедневно. Исследование также выявило разницу в использовании таких систем между мужчинами и женщинами, где мужчины чаще (44 процента) пользуются ими, чем женщины (33 процента).

Фото: openverse

Электронные ассистенты помогли избежать дорожных происшествий более чем половине автомобилистов, однако не все из них считают эти системы полезными. Система предупреждения о безопасном выходе из автомобиля признана наименее полезной и ненужной, получив 23 процента голосов. За ней следуют автопарковщик (21 процент), система "старт-стоп" (19 процентов), и контроль полосы движения (15 процентов).

Среди наиболее используемых ассистентов лидирует контроль слепых зон с 40 процентами голосов, при этом чаще он используется женщинами. Также популярны автоматическое экстренное торможение (треть опрошенных) и антипробуксовочная система (29 процентов). Другие системы, такие как система распределения тормозных усилий (28 процентов) и система электронного контроля устойчивости (18 процентов), также находят своих пользователей.

Планы Минпромторга о внедрении автоматизированных систем управления в автомобилях с 2030 года подтверждают актуальность этой темы. Работа по импортозамещению системы стабилизации ESP также продолжается, и ожидается, что с началом 2024 года она будет установлена на Lada Vesta от российской компании "Итэлма".

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