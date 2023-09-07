Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рогов: в городе Запорожье 7 сентября прогремел взрыв
Немецкий журналист Рёпке доказал, что 17 жертв в Константиновке на совести ВСУ
Мигранты стали чаще использовать балканский маршрут для попадания в Германию
В Московском зоопарке летом вылупились 11 птенцов фламинго
Зимой Россия будет запускать по Украине по 80-100 ракет в день
NYP: в США уроженец Украины расправился с американскими приёмными родителями
Польскому фермеру не удается поймать беглого быка уже месяц
Кулеба рассказал Блинкену, что ходил в McDonald's для избавления от похмелья
В индийском Нью-Дели разгонят обезьян перед саммитом G20

Исследование: средняя цена новых автомобилей в РФ составила 3,9 млн рублей

2:19
Авто

Аналитики из "Авто.ру" провели исследование объявлений о продаже автомобилей и выяснили, какие новые и подержанные машины подорожали и подешевели в августе. Согласно данным, цены на автомобили варьировались, как у новых, так и у подержанных машин.

Исследование: средняя цена новых автомобилей в РФ составила 3,9 млн рублей
Фото: Wikipedia

Согласно данным исследования, средняя цена новых автомобилей к концу августа составила 3,9 млн рублей, в то время как средняя цена подержанных автомобилей возрастом до 15 лет составила 2 млн рублей.

Среди новых автомобилей наибольшее снижение цены в августе показал Haval F7, снизившись на 4%. В то время как Mercedes-Benz GLC 2019 года также упал в цене на 2%. Наименьшие изменения цены заметны у УАЗ Patriot, Hongqi HS5, Mercedes-Benz GLS, Geely Coolray, OMODA C5, Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi L200 и EXEED VX, которые подешевели всего на 1%.

Среди новых автомобилей, согласно данным исследования, самым сильным повышением цены стал Москвич 3, увеличившись на 12%, и в среднем продавался за 2,3 млн рублей. Затем идет китайский кроссовер BAIC X35, подорожавший на 11% и стоимостью 2 млн рублей. На третьем месте — Kia Carnival с ростом цены на 11% и ценой в 5,7 млн рублей.

Среди подержанных автомобилей наибольшее понижение цены зафиксировано у Suzuki Jimny 2018 года выпуска, который подешевел на 5%, и его средняя цена составила 2 млн рублей к концу августа. Land Rover Defender 2019 года также упал в цене на 3% и стал продаваться за 8 млн рублей. MINI Hatch 2018-2021 годов выпуска, BMW 3 серии 2004-2012 годов и Lada "десятка" (2110) 1995-2014 годов подешевели на 2%.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Правительство РФ обрушило авторынок в России! Все автомобили подорожали на сотни тысяч! Курс рубля!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Стало известно о новой работе генерала Суровикина

Бывший командующий Объединённой группировкой ВС РФ на Украине генерал Сергей Суровикин заступает на новую работу.

Генерал Заварзин заявил, что Суровикин заступает на новую "неплохую" работу
ТАСС: утром 6 сентября в Киеве прогремело не менее пяти взрывов
Звуки взрывов разбудили киевлян 6 сентября: подробности атаки
Вдова Юрия Шатунова не смогла сдержать слез на открытии памятника артисту
Сработала система ПВО. В Ростове-на-Дону прогремел взрыв около штаба ЮВО
Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября Михаил Плисюк Предпенсионеры: ярлык "Активный возраст" как издевательство Сергей Лебедев Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве Александр Артамонов
В Минобороны рассказали, что произошло в районе Работино
Говорили исключительно по-русски: украинка пожаловалась на "издевательства" в Израиле
Феномен Шатунова впервые раскрыт после смерти певца
Феномен Шатунова впервые раскрыт после смерти певца
Последние материалы
Немецкий журналист Рёпке доказал, что 17 жертв в Константиновке на совести ВСУ
Мигранты стали чаще использовать балканский маршрут для попадания в Германию
В Московском зоопарке летом вылупились 11 птенцов фламинго
Зимой Россия будет запускать по Украине по 80-100 ракет в день
NYP: в США уроженец Украины расправился с американскими приёмными родителями
Польскому фермеру не удается поймать беглого быка уже месяц
Кулеба рассказал Блинкену, что ходил в McDonald's для избавления от похмелья
В индийском Нью-Дели разгонят обезьян перед саммитом G20
В Петербурге 13 школьников госпитализированы из-за острой кишечной инфекции
Юрист Холодионова рассказала, как правильно давать в долг знакомым
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников