Исследование: средняя цена новых автомобилей в РФ составила 3,9 млн рублей

2:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Аналитики из "Авто.ру" провели исследование объявлений о продаже автомобилей и выяснили, какие новые и подержанные машины подорожали и подешевели в августе. Согласно данным, цены на автомобили варьировались, как у новых, так и у подержанных машин.

Фото: Wikipedia

Согласно данным исследования, средняя цена новых автомобилей к концу августа составила 3,9 млн рублей, в то время как средняя цена подержанных автомобилей возрастом до 15 лет составила 2 млн рублей.

Среди новых автомобилей наибольшее снижение цены в августе показал Haval F7, снизившись на 4%. В то время как Mercedes-Benz GLC 2019 года также упал в цене на 2%. Наименьшие изменения цены заметны у УАЗ Patriot, Hongqi HS5, Mercedes-Benz GLS, Geely Coolray, OMODA C5, Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi L200 и EXEED VX, которые подешевели всего на 1%.

Среди новых автомобилей, согласно данным исследования, самым сильным повышением цены стал Москвич 3, увеличившись на 12%, и в среднем продавался за 2,3 млн рублей. Затем идет китайский кроссовер BAIC X35, подорожавший на 11% и стоимостью 2 млн рублей. На третьем месте — Kia Carnival с ростом цены на 11% и ценой в 5,7 млн рублей.

Среди подержанных автомобилей наибольшее понижение цены зафиксировано у Suzuki Jimny 2018 года выпуска, который подешевел на 5%, и его средняя цена составила 2 млн рублей к концу августа. Land Rover Defender 2019 года также упал в цене на 3% и стал продаваться за 8 млн рублей. MINI Hatch 2018-2021 годов выпуска, BMW 3 серии 2004-2012 годов и Lada "десятка" (2110) 1995-2014 годов подешевели на 2%.

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