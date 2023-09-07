"АвтоВАЗ" за семь месяцев года продал на более чем 135 млрд рублей машин Lada

Согласно данным аналитического агентства "Автостат Инфо", "АвтоВАЗ" за первые 7 месяцев 2023 года заработал 135,7 миллиарда рублей от продажи автомобилей марки Lada.

Важно отметить, что в июне и июле компания значительно увеличила объем выручки от продажи отечественных автомобилей, достигнув максимального уровня за семь месяцев 2023 года — 25,4 миллиарда рублей.

Наибольшей популярностью среди покупателей пользовалась бюджетная модель Lada Granta. В июле российские граждане потратили на приобретение данной модели 12,8 миллиарда рублей, и общий объем выручки от продажи Lada Granta за 7 месяцев 2023 года составил 83,8 миллиарда рублей.

Продажи автомобилей Lada Vesta принесли автопроизводителю 6,7 миллиарда рублей. С начала 2023 года "АвтоВАЗ" реализовал данную модель на общую сумму 11,7 миллиарда рублей.

Следует отметить, что наиболее прибыльной моделью отечественного автопроизводителя стал внедорожник Lada Niva во всех его модификациях. В августе продажи данной модели составили 5,8 миллиарда рублей, и за период с января по июль российские потребители потратили 38,8 миллиарда рублей на приобретение внедорожников марки Lada Niva.

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