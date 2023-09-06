Toyota объяснила остановку всех заводов

1:25 Your browser does not support the audio element. Авто

В Toyota объявили, что причиной остановки всех 14 заводов стала нехватка свободного места в базе данных. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Фото: openverse

Согласно официальному заявлению, во время проведения работ по обслуживанию базы данных была проведена систематизация и удаление накопившихся записей. Однако из-за нехватки места на диске, используемом для работы, произошел сбой, в результате чего вся система была вынуждена приостановить свою работу.

Ранее в компании сообщили о том, что 29 августа были временно приостановлены операции на 28 производственных линиях на всех заводах компании из-за сбоя в системе управления производством, что привело к остановке поставок деталей на производство. Однако на следующий день проблему удалось устранить, и работа на всех линиях была восстановлена.

Ранее Toyota объявила о своих планах на 2023 год, согласно которым планируется выпустить 10,2 миллиона автомобилей. Из этой цифры 3,4 миллиона машин будут произведены в Японии, а еще 6,8 миллиона единиц будут собраны на заводах за границей страны. Эти показатели превысят прошлогодние на 30% и 10% соответственно.

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В Японии остановились все 14 автомобильных заводов компании Toyota: названа причина.