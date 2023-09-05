Повышение ключевой ставки сдерживает, но не останавливает рост цен на подержанные автомобили в России

Повышение ключевой ставки в середине августа помогло замедлить рост курса доллара к рублю и в некоторой степени ограничило удорожание подержанных автомобилей. Однако в среднем за летний месяц цены на вторичном авторынке всё равно поднялись немного выше, чем ожидалось.
Согласно исследованию "Открытие Авто", на основе данных компании Haraba, наблюдается рост цен на 12 моделей популярных подержанных автомобилей, средний прирост составил 5% и выше. Это значение выше, чем в июле, когда подорожали только две такие модели.
Один из самых значительных ростов цен произошел у Skoda Rapid (1,52 млн рублей, +9,3% за месяц), который популярен, особенно среди таксистов. Даже несмотря на рост цен, Skoda Rapid остается востребованным автомобилем. Вместе с тем, модель Volkswagen Polo, близнец Skoda, продается даже дешевле (1,46 млн рублей, +4,3%).
BMW также заметно подорожала в августе, как и в июле. Седан 3-й серии подорожал на 370 тысяч рублей и стоит в среднем 4,4 млн рублей. Внедорожник X5 теперь оценивается в более 10 млн рублей, что является существенным ростом по сравнению с предыдущими месяцами.
Цены на бюджетные кроссоверы Hyundai Creta (1,98 млн рублей, +7,2%) и Renault Duster (1,85 млн рублей, +7%) также увеличились, и их стоимость приближается к 2 млн рублей. Другие модели, такие как Hyundai Tucson, Mercedes-Benz E-class, Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Qashqai, также подорожали в августе.
Даже самые бюджетные модели от АвтоВАЗа, Lada Granta и Lada Niva Legend, заметно подорожали в августе, набрав прирост в цене. Несмотря на это, спрос на автомобили вторичного рынка остается высоким, и августовский рост цен скорее всего временный.
Эксперты отмечают, что рост цен на подержанные автомобили в России продолжится в осенний период, поскольку покупатели вкладывают свои средства в "железо" в условиях нестабильной экономической ситуации. Кроме того, ограничительные меры и изменения в законодательстве могут усилить дефицит "свежих" автомобилей на вторичном рынке.
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