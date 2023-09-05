Повышение ключевой ставки сдерживает, но не останавливает рост цен на подержанные автомобили в России

2:37 Your browser does not support the audio element. Авто

Повышение ключевой ставки в середине августа помогло замедлить рост курса доллара к рублю и в некоторой степени ограничило удорожание подержанных автомобилей. Однако в среднем за летний месяц цены на вторичном авторынке всё равно поднялись немного выше, чем ожидалось.

Фото: openverse

Согласно исследованию "Открытие Авто", на основе данных компании Haraba, наблюдается рост цен на 12 моделей популярных подержанных автомобилей, средний прирост составил 5% и выше. Это значение выше, чем в июле, когда подорожали только две такие модели.

Один из самых значительных ростов цен произошел у Skoda Rapid (1,52 млн рублей, +9,3% за месяц), который популярен, особенно среди таксистов. Даже несмотря на рост цен, Skoda Rapid остается востребованным автомобилем. Вместе с тем, модель Volkswagen Polo, близнец Skoda, продается даже дешевле (1,46 млн рублей, +4,3%).

BMW также заметно подорожала в августе, как и в июле. Седан 3-й серии подорожал на 370 тысяч рублей и стоит в среднем 4,4 млн рублей. Внедорожник X5 теперь оценивается в более 10 млн рублей, что является существенным ростом по сравнению с предыдущими месяцами.

Цены на бюджетные кроссоверы Hyundai Creta (1,98 млн рублей, +7,2%) и Renault Duster (1,85 млн рублей, +7%) также увеличились, и их стоимость приближается к 2 млн рублей. Другие модели, такие как Hyundai Tucson, Mercedes-Benz E-class, Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Qashqai, также подорожали в августе.

Даже самые бюджетные модели от АвтоВАЗа, Lada Granta и Lada Niva Legend, заметно подорожали в августе, набрав прирост в цене. Несмотря на это, спрос на автомобили вторичного рынка остается высоким, и августовский рост цен скорее всего временный.

Эксперты отмечают, что рост цен на подержанные автомобили в России продолжится в осенний период, поскольку покупатели вкладывают свои средства в "железо" в условиях нестабильной экономической ситуации. Кроме того, ограничительные меры и изменения в законодательстве могут усилить дефицит "свежих" автомобилей на вторичном рынке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Ключевая ставка 12%. Влияние на экономику, инфляцию, курс рубля