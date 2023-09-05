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Рынок автомобилей в России: рост продаж в августе, но падение за год

2:12
Авто

По данным отчета Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в августе 2023 года официальные дилеры продали 59 332 автомобиля, что на 42,3% больше, чем в августе 2022 года. Однако за первые восемь месяцев 2023 года рынок остается в минусе, с продажами в размере 392 943 автомобилей, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рынок автомобилей в России: рост продаж в августе, но падение за год
Фото: by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0.

Данные от АО "ППК" указывают на более высокий рост, включая машины, ввозимые по параллельному импорту. За август было продано 111 272 автомобиля, что превышает показатель августа 2022 года на 131,5%. С начала года рынок вырос на 29,5%, достигнув 610 651 новых автомобилей.

Глава Комитета автопроизводителей Алексей Калицев отмечает, что российский рынок автомобилей в августе впервые за полтора года превысил отметку в 110 тыс. автомобилей, что свидетельствует о восстановлении рынка. Он также подтверждает прогноз на конец года о продаже 1 миллиона автомобилей.

Марка Lada остается лидером рынка, с продажей 33 325 автомобилей в августе, что является ростом на 84% по сравнению с прошлым годом. На втором месте Haval с результатом в 11 178 автомобилей, хотя некоторые марки, включая Chery, не предоставляют ежемесячную статистику.

Среди отдельных моделей лидером в августе стала Lada Granta с продажей 16 785 автомобилей, за которой следуют Lada Niva и Lada Vesta. Haval Jolion и Haval F7 также показали хорошие результаты, занимая четвертое и пятое места соответственно.

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Ситуация на рынке авто июль-август 2023. Срочно покупать или ждать? Что будет дальше!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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