Xiaomi завершила строительство автозавода в Китае

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Xiaomi завершила строительство своего автомобильного завода и планирует начать массовое производство в первой половине 2024 года.

Фото: openverse

Это завод расположен в зоне экономико-технологического развития в Пекине. Компания также подала заявку на регистрацию доменного имени xiaomiev. com, связанного с автомобильной частью ее бизнеса.

Президент Xiaomi, Лу Вэйбин, объявил, что компания уже вложила значительные средства в строительство предприятия и разработку долгосрочной структуры автомобильного бизнеса. Их цель — войти в пятерку крупнейших производителей автомобилей, особенно электромобилей. Интерес к этой отрасли был заявлен компанией в марте 2021 года, с обещанием инвестировать $10 млрд в течение следующих 10 лет. Первоначальные инвестиции составили около 10 млрд юаней (примерно $1,4 млрд).

Ожидается, что цены на электромобили Xiaomi в Китае будут начинаться с уровня 250 тыс. юаней (примерно $34,3 тыс.).

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