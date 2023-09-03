Автостат: Названы самые популярные мотоциклы в России

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Согласно данным экспертов агентства "Автостат", в России зарегистрировано более 2 миллионов мотоциклов. Интересно отметить, что наибольшую долю на рынке мотоциклов занимает марка "ИЖ". Примерно 30% всех зарегистрированных мотоциклов в стране относятся к этой марке, что составляет около 600 тысяч экземпляров. Второе место занимают мотоциклы "Урал" с 277 тысячами единиц, что составляет около 13% от общего числа.

Фото: openverse.org

Тройку лидеров закрывает продукция Завода имени Дегтярёва ("ЗиД") с результатом в 192 тысячи мотоциклов. Однако не следует забывать и о других популярных моделях. В первую пятерку также входят мотоциклы белорусского бренда "Минск" (141 тысяча штук) и чешского "Jawa" (129 тысяч штук). Самой популярной моделью является "ИЖ Юпитер" с результатом в 391 тысячу единиц, сообщает "За рулем".

За ней следуют "ЗиД Восход" и "ИЖ Планета" с результатами в 186 тысяч и 175 тысяч штук соответственно. Не уступают и другие модели, такие как "Урал 8.103" (163 тысячи штук), "Тула" (128 тысяч штук) и "Jawa 350" (103 тысячи штук).

Рынок мотоциклов в России продолжает расти, а разнообразие моделей и марок позволяет каждому найти идеальный вариант, удовлетворяющий его потребности и предпочтения.

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