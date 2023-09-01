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Китайская компания запустила продажи седана Lamore в России

3:11
Авто

Lamore от Changan, автомобиль, воплощающий дух семейства Uni, дебютировал в Китае прошлой зимой и был официально представлен на российском рынке в июле. Теперь компания Changan раскрыла более подробную информацию о характеристиках автомобиля и его стартовой цене, установленной на уровне 2 789 900 рублей.

Китайская компания запустила продажи седана Lamore в России
Фото: openverse

За эту цену покупатели получат автомобиль, оснащенный мощным 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, который выдает 166 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента. Турбонагнетатель в Changan Lamore работает со скоростью до 4000 оборотов в минуту и работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя "мокрыми" сцеплениями. Седан исключительно переднеприводный, с максимальной скоростью 200 километров в час.

Подвеска Changan Lamore включает в себя стойки MacPherson спереди с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, в то время как задняя часть может похвастаться многорычажной конфигурацией. По габаритам Lamore сравним с ныне вышедшей из продажи в России Toyota Camry, хотя и немного короче - 4770 миллиметров по сравнению с 4885 миллиметрами Camry. Ширина и высота Lamore составляют 1840 и 1440 миллиметров соответственно. Седан оснащен полностью светодиодной подсветкой, зеркальными повторителями указателей поворота и дверными ручками, органично интегрированными в кузов. Автомобиль передвигается на 18-дюймовых колесах.

Внутри салон может похвастаться "эргономичными анатомическими сиденьями", как описывает их Чанган, обитыми перфорированной экокожей. Водительское сиденье не только имеет функцию "памяти", но и включает в себя технологию Face ID для распознавания лиц. Конфигурация автомобиля по умолчанию включает в себя 10-дюймовую цифровую приборную панель и солидный 13,2-дюймовый сенсорный экран для управления мультимедиа. Звук передается через аудиосистему с шестью динамиками.

Lamore оснащен различными системами помощи водителю, включая интеллектуальный круиз-контроль, отслеживание усталости, управление спуском с холма, помощь при парковке и камеру заднего вида. Дополнительные датчики контролируют освещенность, дождь и давление в шинах. Функции безопасности включают систему предупреждения о лобовом столкновении и блок ЭРА-ГЛОНАСС.

Lamore стала 15-й моделью Changan, доступной на российском рынке, что соответствует стремлению китайской компании предлагать разнообразный модельный ряд. На седан предоставляется гарантия сроком на пять лет или 150 000 километров, в зависимости от того, чего авто достигнет раньше.

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CHANGAN LAMOR ДЛЯ РОССИИ! БЮДЖЕТНЫЙ СЕДАН ИЗ КИТАЯ 2023.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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