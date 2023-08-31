АвтоВАЗ может создать новую модель Lada совместно с Dongfeng

1:04 Your browser does not support the audio element. Авто

В настоящее время ведутся переговоры, но окончательное решение о потенциальном сотрудничестве между АвтоВАЗом и Dongfeng пока не принято.

Фото: Wikipedia

"Мы очень рады контактам с корпорацией АвтоВАЗ. Вопрос производств автомобиля — это текущий проект, он еще не запущен. Мы находимся в стадии переговоров, но мы можем помочь только с производством автомобиля Lada, а не автомобилей под брендом Dongfeng", — цитирует менеджера отдела общего администрирования Dongfeng Авто Mail. ru.

Dongfeng имеет компетенции и в разработке готовых продуктов, и в разработке компонентов для них. На выставке автокомпонентов MIMS Автомеханика в этом месяце, например, были представлены роботизированная 6-ступенчатая трансмиссия, гибрид на базе полуторалитрового ДВС, а также двигатель и коробка передач для грузовиков.

Представитель компании подчеркнул, что они планируют локализовать производство определенных компонентов для АвтоВАЗа и АО "Кама".