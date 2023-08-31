Автотор планирует увеличить производство автомобилей на метане до 2 тыс. штук в 2023 году

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Калининградский автомобильный холдинг "Автотор" планирует увеличить выпуск автомобилей, работающих на газомоторном топливе, до двух тысяч единиц в текущем году. Как сообщил Валерий Горбунов, председатель совета директоров компании, этот план включает как легковые, так и коммерческие автомобили.

Фото: Wikipedia

Горбунов отметил: "Мы в этом году взяли на себя обязательство, с "Газпромом" заключили соглашение <…>, и мы в этом году сделаем 2 тыс. автомобилей на газомоторном оборудовании".

Производство автомобилей на метане в "Автоторе" осуществляется в соответствии с соглашением, подписанным с правительством Калининградской области, "Газпромом" и Минпромторгом.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее подчеркивал, что регион стремится к развитию "зеленой" и экологически устойчивой экономики. Несмотря на то, что автомобили на метане пока не пользуются широкой популярностью, с лета 2023 года в области было зарегистрировано 1,6 тысячи таких машин.

Глава региона выразил уверенность в потенциале таких автомобилей и отметил, что для стимулирования спроса на машины с газомоторным оборудованием для организаций установлена нулевая ставка транспортного налога.

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