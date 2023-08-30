Новые автомобили подорожали на 14% в августе

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С начала августа рекомендованные розничные цены (РРЦ) на новые автомобили выросли на 0,1-14,3%, после повышения коэффициентов по утилизационному сбору. Эту информацию предоставило Национальное агентство промышленной информации (НАПИ), сообщает Gazeta.ru.

Фото: "2013 Kia Cerato - First Drive" by The National Roads and Motorists' Association is licensed under CC BY 2.0.

В течение августа цены на 127 вариантов комплектаций поднялись по сравнению с июлем. Кроме того, за июль было зафиксировано подорожание автомобилей в 52 комплектациях по сравнению с июнем.

Данные НАПИ указывают на то, что некоторые модели, такие как "Москвич", Voyah и Haval, получили дополнительный прирост в размере 10% к своим ценам. В целом, рекомендованные розничные цены выросли для 15 марок автомобилей.

С 1 августа ставки утилизационного сбора увеличились в зависимости от объема двигателя: для легковых автомобилей увеличение составило от 1,7 до 3,7 раз, для коммерческих авто — от 2,5 до 3,4 раз, а для грузовиков — в 1,7 раза.

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