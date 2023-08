Новые автомобили подорожали на 14% в августе

Your browser does not support the audio element.

С начала августа рекомендованные розничные цены (РРЦ) на новые автомобили выросли на 0,1-14,3%, после повышения коэффициентов по утилизационному сбору. Эту информацию предоставило Национальное агентство промышленной информации (НАПИ), сообщает Gazeta.ru.

Фото: "2013 Kia Cerato - First Drive" by The National Roads and Motorists' Association is licensed under CC BY 2.0.