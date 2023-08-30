Автодилеры объявили о резком подорожании автомобилей в России

Российские автосалоны поделились, как изменились цены на автомобили за последние несколько месяцев. В некоторых случаях отмечается заметный рост стоимости машин, как в процентном, так и в абсолютном выражении.

Фото: delfi. ee

По словам директора по коммуникациям в компании "Автодом" Анны Уткиной, в июле была проведена корректировка цен на 6 новых моделей, из которых 4 были китайскими, а 2 — российскими. Подорожание колебалось от 0,5% до 17%, что соответствует диапазону от 5 тысяч до 900 тысяч рублей. В августе цены на еще 13 новых моделей поднялись, и это стало самым значительным ростом с мая 2022 года. Уткина объясняет это изменение вступлением в силу новых правил относительно утилизационного сбора. Это подорожание в денежном выражении в среднем составило от 70 тысяч до 400 тысяч рублей.

Среди подержанных автомобилей особенно выделяется рост цены на Audi A4 пятого поколения, выпущенной с 2015 по 2022 годы. Её цена поднялась на 8%, достигнув 2,5 миллиона рублей к концу июля. Хэтчбек BMW 1 серии (E87) за период с 2007 по 2013 год подорожал на 7%, и теперь его стоимость составляет 925 тысяч рублей.

"Стоит отметить, что запасы автомобилей европейских брендов, ввезенных официальными поставщиками, практически исчерпаны, их остатков хватит до осени. В связи с нестабильностью валютного курса цены на автомобили из следующих поставок вырастут еще", — предупредила Уткина.

"Если говорить в цифрах по рынку в целом, то в июле машины дорожали в среднем на 50-80 тысяч рублей. В августе рост усилился, диапазон вырос от 120 до 600 тысяч рублей и выше по премиальным маркам. Таким образом, выделять отдельно модели и марки, которые сильней либо слабее дорожали нет смысла, дорожает все, пропорционально стоимости" — поддержал коллегу заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.

Тюктеев также указывает на то, что параллельный импорт автомобилей может мгновенно повлиять на цены, в то время как сегмент китайских автомобилей, продаваемых официальными дилерами в России, придерживается более умеренной ценовой политики, и резкие изменения цен маловероятны. Эксперт также предсказывает, что цены на автомобили будут продолжать расти во всех сегментах рынка, основной рост следует ожидать осенью. Вместе с ростом стоимости автомобилей повысятся и процентные ставки по автокредитам, следуя за ключевой ставкой Центрального Банка.

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