С 1 сентября "АвтоВАЗ" возобновит сборку Lada Granta с моторами экологического стандарта

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С начала 2022 года АвтоВАЗ был вынужден перейти на использование более низкого стандарта "Евро-2" из-за введенных антироссийских санкций. Сейчас же топ-менеджмент компании объявил, что все модели семейства "Гранта" успешно прошли обязательные испытания с новыми двигателями, и на основании результатов экспертизы было принято решение начать поставки автомобилей в дилерские салоны. Об этом сообщает motor. ru.

Фото: openverse.org

В информации от представителей АвтоВАЗа также отметили, что инженеры разработали новые системы управления двигателями, и с 1 сентября 2023 года производство автомобилей Lada Granta с двигателями, соответствующими стандарту "Евро-5", будет возобновлено. Весь модельный ряд успешно прошел обязательные испытания в различных климатических условиях, включая горные маршруты, также были проведены проверки на электромагнитную совместимость.

Двигатели мощностью 90 и 106 лошадиных сил с соответствием экологическому стандарту "Евро-5" будут доступны для всего семейства Lada Granta, включая седан, лифтбек, Cross и Drive Active. В долгосрочной перспективе этот экологический стандарт будет распространяться и на другие модели Lada. Минимальная рекомендованная розничная цена на Lada Granta с двигателем мощностью 90 лошадиных сил и стандартом "Евро-5" составит 784 900 рублей. Текущая версия модели с двигателем стандарта "Евро-2" продается за 774 900 рублей.

Автомобиль "Гранта", оснащённый 106-сильным двигателем стандарта "Евро-5", будет стоить не менее 925 900 рублей. В настоящее время за аналогичную модификацию автомобиля просят 885 900 рублей. В то же время в представительстве АвтоВАЗа было заявлено, что стоимость наиболее доступной и локализованной версии Granta не превысит 700 000 рублей. В середине августа было объявлено о предстоящем повышении цен на универсал Lada Largus. После восстановления производства стоимость этой модели вырастет на 15%.

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