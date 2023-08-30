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За рулем каршеринга: рост цен на бензин увеличивает популярность аренды автомобилей среди россиян

2:23
Авто

Эксперты маркетплейса FRESH провели исследование, которое показало, что примерно 42% жителей России стали более часто прибегать к аренде автомобилей из-за роста цен на бензин. По данным этого исследования, многие автолюбители выбирают использовать свой собственный автомобиль только для загородных поездок, в то время как в городе они предпочитают каршеринг. Интересно, что количество поездок на арендованных автомобилях в сервисах каршеринга увеличилось с 6,9 поездок в месяц в 2022 году до 7,5 поездок в 2023 году.

За рулем каршеринга: рост цен на бензин увеличивает популярность аренды автомобилей среди россиян
Фото: openverse

Данные маркетплейса также показали, что в этом году 27% пользователей каршеринга впервые воспользовались услугой аренды автомобиля. 21% из них ранее предпочитали каршеринг своему собственному авто. Тем временем лишь 10% продолжают использовать только свой автомобиль.

Эксперты утверждают, что эта тенденция связана не только с удобством, но и с ростом цен на топливо. Иногда короткая аренда автомобиля может оказаться даже более выгодной, чем поездка на собственной машине, учитывая стоимость бензина и парковки.

В то же время специалисты отмечают, что россияне не отказываются от покупки автомобилей. В июне только в этом месяце было продано более 82 тыс. новых легковых машин, что в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Этот рост также отражается на рынке подержанных автомобилей, где было приобретено 2,25 млн единиц за пять месяцев текущего года (+24%).

Кроме того, эксперты замечают, что повышение стоимости топлива способствует увеличению интереса к электрокарам. Спрос на новые электромобили вырос на 95% только за первый квартал текущего года. По данным подмосковного минтранса, в регионе за четыре месяца было совершено более 3 млн поездок с использованием каршеринга. Наиболее популярными районами для аренды автомобилей стали Люберцы и Мытищи, а среднее расстояние поездок составило около 50 км.

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Цена на бензин в России бьет рекорды. Для России готовят топливный кризис?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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