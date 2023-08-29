Автоэксперт Трошанов назвал скорость в 40 километров безопасной, чтобы держать руль одной рукой

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Управлять автомобилем одной рукой способен лишь опытный водитель, и даже в этом случае только до определённой скорости, считает эксперт в области автомобилей Антон Трошанов, сообщает "За рулём". Согласно его мнению, такой безопасной скоростью будет 40 км/ч. Он рекомендует большинству водителей не забывать о правилах, которым их учили в автошколе, и управлять автомобилем обеими руками.

Фото: openverse.org

Трошанов утверждает, что даже опытный водитель на высокой скорости не сможет успешно выполнить сложный маневр, держа руль только одной рукой. По его словам, при наличии обеих рук на руле в случае необходимости, например при объезде препятствия, водитель сможет оперативно повернуть руль в нужную сторону, а затем быстро вернуть автомобиль на свою полосу движения.

Он сравнил это ситуацией "лосиного теста", когда водителю нужно избежать столкновения с животным и вернуться на дорогу. В случае управления одной рукой у водителя значительно снижаются возможности. Первоначальный маневр возможно выполнить, но вернуться на прежнюю траекторию или предотвратить занос становится уже проблематично. При управлении автомобилем одной рукой на высокой скорости такие действия практически невозможны, заключает автоэксперт.

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