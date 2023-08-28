УАЗ будет собирать автомобили за границей

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В Ташкентской области Узбекистана расположен Технопарк "Чирчик", который привлек внимание Ульяновского автозавода (УАЗ) в качестве возможной локации для расширения своего автомобильного производства, сообщает "За рулем". По информации, предоставленной пресс-службой узбекского технопарка, представители УАЗ провели ряд плодотворных переговоров на эту тему. На данный момент не раскрывается, какие конкретно модели автомобилей будут собираться на этой производственной площадке, и когда точно начнется производство.

Фото: openverse.org

Заинтересованность в использовании Узбекистана в качестве производственной базы также проявляет АВТОВАЗ. Максим Соколов, президент российского автопроизводителя, ранее сообщил о возможности восстановления производства автомобилей Lada на территории Узбекистана.

Стоит отметить, что ранее интерес к сборке автомобилей УАЗ также проявили компании из африканской страны Гана. Дальнейшие детали о производстве автомобилей в Технопарке "Чирчик" будут уточняться по мере развития ситуации.

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