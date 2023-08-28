"АвтоВАЗ" анонсировал выпуск спортивной Lada Granta

Корпорация "АвтоВАЗ" объявила о планах выпуска спортивной версии Lada Granta, разработка которой ведется специализированным подразделением Lada Sport. Первые пилотные образцы уже были выпущены, а начало массового производства модели намечено на ближайшее время, как сообщил представитель компании Autonews.

Фото: openverse

Подробности о новой модификации пока не разглашаются. Неофициальные источники утверждают, что новый автомобиль будет оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы. Кроме того, автомобиль будет отличаться от других моделей спортивной серии спортивной подвеской и модифицированными задними дисковыми тормозами. Стоимость новой версии пока остается в секрете.

В середине августа было объявлено о повышении цен на некоторые модели Lada. Подорожание составило от 1,2 до 5,3 процента, в зависимости от модели. Например, обновленные версии Lada Vesta в комплектациях Life, Enjoy и Techno, а также Vesta Cross подорожали на 20 тысяч рублей. Цены на трехдверную Lada Niva Classic в комплектациях Urban и Black выросли на 30 и 40 тысяч рублей соответственно. Самым значительным образом подорожала Lada Niva Travel — на 60-65 тысяч рублей в зависимости от версии.