Kia возобновила продажи электровэна на основе Picanto

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Через полдюжины лет Kia снова представляет на рынке электрический вариант своего микроавтомобиля Picanto. В Южной Корее начался прием заказов на электровэн Ray EV, который имеет длину 3,6 метра. Этот автомобиль базируется на обновленной модели микровэна 2022 года, однако внутренности значительно отличаются. Вместо трехцилиндрового 1,0-литрового атмосферного двигателя теперь стоит электродвигатель, а также добавлен тяговый аккумулятор между осями. Благодаря этим изменениям запас хода в смешанном цикле WLTP увеличен до 205 километров.

Фото: Openverse

Kia Ray EV оснащается батареей с технологией литий-железо-фосфат на 35,2 киловатт-часа. Под капотом установлен усиленный электродвигатель мощностью 87 лошадиных сил и 147 Нм. Разработчики утверждают, что новый автомобиль более динамичен и тише своего бензинового аналога. Внутренний дизайн отличается лишь небольшими изменениями, такими как новая центральная консоль и наличие переключателя режимов вождения на рулевом колесе.

Модель Kia Ray EV доступна как в грузовом варианте, так и в виде компактного четырехместного пассажирского автомобиля. Внутренний интерьер может быть выполнен в черном или светло-сером цвете. Цены на автомобиль варьируются от 27,35 до 29,55 миллиона вон (приблизительно 20,7-22,3 тысячи долларов). В Южной Корее на электромобиль предоставляется гарантия до десяти лет или 160 тысяч километров.

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