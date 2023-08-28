Новые правила, которые с 1 сентября могут повлиять на жизнь российских водителей

1:59 Your browser does not support the audio element. Авто

С 1 сентября в России вступает в силу новый перечень условий и неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. К ним будут относиться такие факторы, как неправильная сезонная резина, неработающая ABS и другие, которые, по мнению ГИБДД, напрямую влияют на безопасность движения.

Фото: Wikipedia

Например, неработающую или неисправную АБС сотрудники ГИБДД смогут определять визуально, наблюдая за соответствующим индикатором на приборной панели автомобиля. Кроме того, они получат право штрафовать водителей за предметы, мешающие обзору, к которым могут относиться как видеокамеры, так и радар-детекторы, которые из-за своих размеров загораживают значительную часть лобового стекла.

Еще одним существенным изменением является возможный штраф за езду на несезонных шинах. В летние месяцы (июнь, июль, август) несезонными будут считаться шипованные зимние шины, а в зимние — традиционные летние шины. В результате водители легковых автомобилей (М1) и легких грузовиков (N1, до 3,5 т) теперь будут обязаны переходить на зимние шины с декабря по февраль.

При этом ограничение на использование нешипованных шин, известных также как "липучки", не будет действовать. Кроме того, водители грузовиков категорий N2 и N3, а также автобусов категорий M2 и M3 должны будут в зимний период возить с собой цепи противоскольжения, если у них нет зимних шин.

Кроме того, инспекторы ГИБДД продолжат выписывать штрафы за чрезмерную тонировку стекол. От этого штрафа будут освобождены только те автомобили, у которых светопропускание лобового и передних боковых стекол не менее 70%, а с бронированием — не менее 60%.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Закон о такси с 1 сентября вступит в силу или его все таки отложат до 2024 года?