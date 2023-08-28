Новые правила, которые с 1 сентября могут повлиять на жизнь российских водителей

С 1 сентября в России вступает в силу новый перечень условий и неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. К ним будут относиться такие факторы, как неправильная сезонная резина, неработающая ABS и другие, которые, по мнению ГИБДД, напрямую влияют на безопасность движения.
Например, неработающую или неисправную АБС сотрудники ГИБДД смогут определять визуально, наблюдая за соответствующим индикатором на приборной панели автомобиля. Кроме того, они получат право штрафовать водителей за предметы, мешающие обзору, к которым могут относиться как видеокамеры, так и радар-детекторы, которые из-за своих размеров загораживают значительную часть лобового стекла.
Еще одним существенным изменением является возможный штраф за езду на несезонных шинах. В летние месяцы (июнь, июль, август) несезонными будут считаться шипованные зимние шины, а в зимние — традиционные летние шины. В результате водители легковых автомобилей (М1) и легких грузовиков (N1, до 3,5 т) теперь будут обязаны переходить на зимние шины с декабря по февраль.
При этом ограничение на использование нешипованных шин, известных также как "липучки", не будет действовать. Кроме того, водители грузовиков категорий N2 и N3, а также автобусов категорий M2 и M3 должны будут в зимний период возить с собой цепи противоскольжения, если у них нет зимних шин.
Кроме того, инспекторы ГИБДД продолжат выписывать штрафы за чрезмерную тонировку стекол. От этого штрафа будут освобождены только те автомобили, у которых светопропускание лобового и передних боковых стекол не менее 70%, а с бронированием — не менее 60%.
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